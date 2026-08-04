Kiểm tra nhà nghỉ, công an mời làm việc cô gái SN 2001 và 1 người đàn ông

Tại cơ quan công an, đối tượng H.N.M khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 02 đối tượng khác tại một chòi lá.

Công an TP Cần Thơ ngày 3/8/2026 cho biết, Công an xã Long Hưng vừa phát hiện, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Công an xã Long Hưng, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại Nhà nghỉ AA (thuộc ấp Phương Bình, xã Long Hưng, TP Cần Thơ) có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã tiến hành xác minh và triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện mời làm việc 02 đối tượng gồm: N.V.D (SN: 1989, trú tại ấp Phước Thới B, xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) và H.N.M (SN: 2001, trú tại KV Tân Quới, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ). Qua test nhanh ma túy, kết quả cho thấy 02 đối tượng đều dương tính với chất ma túy (Methamphetamine).

Tại cơ quan Công an, đối tượng N.V.D thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận đã mua và sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà vệ sinh công cộng. Đối tượng H.N.M cũng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 02 đối tượng khác tại một chòi lá.

02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Cần Thơ 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Cần Thơ

Từ kết quả trên, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tang vật có liên quan đã được thu giữ, niêm phong theo quy định. Hiện, vụ việc đang được Công an xã Long Hưng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã sẽ tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm riêng tư để tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không có ma túy.