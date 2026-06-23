"Lê Giang rủ tôi đi thẩm mỹ, được trả tiền nhưng tôi từ chối"

"Anh Kim Tiểu Long đừng thẩm mỹ gì hết" – Thúy Nga nói.





Mới đây, danh hài Thúy Nga và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã có buổi gặp gỡ sau nhiều ngày xa cách.

Kim Tiểu Long chia sẻ về việc được một thẩm mỹ viện tư vấn nên sửa lại mặt để thay đổi phong thủy, kéo tài vận và xin ý kiến của Thúy Nga.

Thúy Nga và Kim Tiểu Long

Anh nói: "Bây giờ thẩm mỹ đó nói sẽ tài trợ cho tôi thẩm mỹ. Họ bảo rằng tôi nên sửa lại cằm và mũi để làm ăn được hơn nữa và họ sẽ tài trợ cho tôi. Tôi không biết có nên ký hợp đồng với họ không".

Thúy Nga nghe vậy liền xem xét gương mặt của Kim Tiểu Long và thốt lên: "Trời ơi đừng! Anh Kim Tiểu Long đừng nên làm gì cả, cái mặt anh đã đẹp lắm rồi, tôi nói thật.

Cái cằm anh Kim Tiểu Long đẹp rồi, nhìn nghiêng đưa ra, không bị lẹm vào, là tướng đẹp, làm ăn được rồi. Cái mũi của anh cũng cao rồi. Nếu bây giờ làm thì anh chỉ cần cấy chân tóc ở hai bên trán bị hói của anh thôi. Có dịch vụ cấy tóc đó.

Nói chung anh Kim Tiểu Long không nên đụng dao kéo làm gì trên khuôn mặt hết, đừng để người ta dụ, ăn chay thôi chứ đừng ăn dụ.

Tôi bật mí cho anh Kim Tiểu Long biết, có một người trong nghề tôi mới chỉ cho về tướng mặt và làm theo tôi, giờ cuộc đời sang hẳn một nghiệp khác. Đó chính là Quốc Thuận.

Ngày xưa Lê Giang rủ tôi đi thẩm mỹ, được trả tiền cho để đi nhưng tôi từ chối, tôi không làm. Dù được bên thẩm mỹ đó tài trợ tôi cũng không làm. Làm xong lại lợn lành thành lợn què.

Tôi tự thấy mặt tôi cũng được rồi nên không có nhu cầu sửa, thẩm mỹ đâu phải ai cũng hợp. Cứ ham lời mà thẩm mỹ vào là chết. Anh Kim Tiểu Long đừng thẩm mỹ gì hết. Anh mà phẫu thuật là tôi giận".

Được biết, hiện tại ngoài công việc đi diễn, cả Kim Tiểu Long và Thúy Nga đều có công việc kinh doanh, buôn bán riêng và rất phát đạt, kiếm nhiều thu nhập, ăn nên làm ra. Vì thế, cả hai đều rất quan trọng việc kinh doanh của mình. Trong khi Thúy Nga bán hàng online đắt khách với đủ mọi mặt hàng từ trái cây tới thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, phân bón thì Kim Tiểu Long lại có hẳn công ty riêng chuyên tổ chức sự kiện.