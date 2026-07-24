Lắng đọng phút gia đình đón nhận di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm ông hy sinh

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) - nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ suốt nhiều ngày qua, chương trình đã thực hiện những nghĩa cử và tình cảm tri ân sâu nặng dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân﻿ và cả máu xương của mình cho Tổ quốc.

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của chương trình là lãnh đạo TPHCM đã trao tặng ảnh chân dung của các liệt sĩ﻿ đến đại diện các gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. ﻿Trong ảnh: Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trao di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau phục dựng cho gia đình liệt sĩ.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có 7 liệt sĩ, 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Suốt mấy chục năm qua, kể từ khi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên﻿ hy sinh, trên bàn thờ của gia đình không có tấm hình, chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng thay cho bao nỗi nhớ mong và hy vọng của gia đình.

Mới đây, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Suốt gần 60 năm qua, bà Lệ đã chờ đợi người mình từng ước hẹn "anh đánh xong trận sẽ về cưới em".

Sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà vẫn ở vậy đến nay. Gia đình liệt sĩ vẫn xem bà là người nhà và gọi bằng cái tên thương mến "chị Hai".

Người dân đặt những ngọn nến ngay tại nơi các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, như một lời tri ân chân thành dành cho những bậc cha anh.

Công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng như nhiều địa điểm khác khắp cả nước vẫn đang tiếp tục diễn ra khẩn trương, quyết liệt theo tinh thần Chiến dịch 500 ngày đêm như một mệnh lệnh thôi thúc từ trái tim. Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ trong chương trình, Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ tham gia với một quyết tâm rất cao để có thể nhanh chóng đưa các bác, các anh về với đồng đội, gia đình. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, tính đến ngày 23/7, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ.