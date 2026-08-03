Lần hiếm hoi Miss Golf Việt Nam khoe dáng, khiến CĐM tấm tắc vóc dáng quả thực "không phải dạng vừa"

Ai cũng phải ngỡ ngàng trước bộ ảnh mới của người đẹp này.

Miss Golf Việt Nam khiến CĐM mê mẩn

Lê Thanh Tú từ lâu đã là một trong những gương mặt nổi bật của làng golf Việt Nam. Không chỉ đăng quang danh hiệu Miss Golf Việt Nam 2022, người đẹp còn sở hữu bảng thành tích đáng chú ý khi từng giành Người đẹp Tài năng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018. Sự kết hợp giữa nhan sắc dịu dàng, phong thái thanh lịch cùng niềm đam mê thể thao đã giúp cô ghi dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ.

Khác với nhiều người đẹp thường xuyên theo đuổi hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, Lê Thanh Tú lại lựa chọn phong cách kín đáo và tinh tế. Phần lớn những bài đăng của cô xoay quanh cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch, hoạt động trên sân golf hay các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện với trang phục golf quen thuộc, mỹ nhân sinh năm 1996 đều gây thiện cảm nhờ vóc dáng cân đối, khỏe khoắn cùng thần thái đầy tự tin.

Chính vì vậy, việc Lê Thanh Tú hiếm khi diện bikini càng khiến người hâm mộ tò mò. Mới đây, cô bất ngờ "chiều lòng" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng với bộ bikini họa tiết rực rỡ. Dù không theo đuổi phong cách quá táo bạo, những khung hình vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng săn chắc của Miss Golf Việt Nam.

Trong loạt ảnh, Lê Thanh Tú lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh với họa tiết nhiều màu sắc nổi bật. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng nụ cười tươi tắn càng tôn lên vẻ trẻ trung của cô. Bên cạnh những bức ảnh khoe khéo vóc dáng, người đẹp còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ tại khách sạn sang trọng, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chơi pickleball và golf cùng bạn bè. Tổng thể bộ ảnh mang đến cảm giác năng động, thư giãn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn đã trở thành "thương hiệu" của nàng hậu.

Ai cũng phải hết lời khen ngợi cô nàng

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng dành những lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như vóc dáng của Lê Thanh Tú. Nhiều ý kiến cho rằng cô sở hữu thân hình cân đối, săn chắc nhờ duy trì việc luyện tập thể thao thường xuyên, đặc biệt là golf và pickleball.

Không ít bình luận để lại những lời nhận xét như: "Vẫn xinh dáng đẹp như ngày nào em ui", "Xinh yêu luôn nè", "Người đẹp em ơi", "Trên cả tuyệt vời", "Đẹp quá chị ơi, mê quá đi" ... Những phản hồi tích cực cho thấy sức hút của Miss Golf Việt Nam vẫn rất lớn, dù cô không phải người thường xuyên cập nhật hình ảnh theo phong cách gợi cảm.

Nhiều người cũng đánh giá cao cách Lê Thanh Tú lựa chọn hình ảnh trên mạng xã hội. Thay vì tạo sự chú ý bằng những bộ ảnh táo bạo, cô vẫn giữ được nét duyên dáng, nền nã nhưng đủ để khoe lợi thế hình thể. Chính sự tiết chế này lại khiến mỗi lần người đẹp thay đổi phong cách đều tạo nên hiệu ứng đặc biệt và nhận được nhiều sự quan tâm.

Có thể thấy, thể thao không chỉ mang đến cho Lê Thanh Tú sức khỏe mà còn giúp cô duy trì vóc dáng đáng mơ ước. Từ sân golf đến những chuyến nghỉ dưỡng, người đẹp luôn xuất hiện với thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực. Bộ ảnh bikini mới vì thế không đơn thuần là màn khoe dáng hiếm hoi, mà còn cho thấy hình ảnh một Miss Golf Việt Nam hiện đại, tự tin và ngày càng hoàn thiện bản thân.

Dù chỉ là một lần "đổi gió" trong phong cách đăng ảnh, Lê Thanh Tú vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi. Với nhan sắc nổi bật, vóc dáng khỏe khoắn cùng hình ảnh tích cực, Miss Golf Việt Nam 2022 tiếp tục khẳng định sức hút riêng, chứng minh rằng sự quyến rũ không nhất thiết phải đến từ những màn khoe da thịt táo bạo mà còn nằm ở thần thái và sự tự tin của mỗi người.