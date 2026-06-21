Lần đầu lộ diện, nữ streamer gây thất vọng bởi ngoại hình, bị cho là lừa dối khán giả

Đây chỉ là ý kiến của 1 bộ phận người xem, còn fan trung thành của cô nàng thì không hề có những bình luận ác ý.

Đối với các streamer ngay từ đầu đã xây dựng hình ảnh về bản thân bằng cách chọn đeo mặt nạ thay vì lộ diện trực tiếp để tương tác với khán giả vừa là tấm khiên bảo vệ, vừa là một áp lực vô hình. Mới đây, sự việc nữ streamer với biệt danh "Chiếc Hộp Nhỏ" (Xiao Box) bất ngờ để lộ nhan sắc thật trong một sự kiện offline khiến người hâm mộ nhiều ngỡ ngàng. Tại đây, cô bị miệt thị ngoại hình (body-shaming), bị chê bai thừa cân nhưng đã dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình thu hút sự chú ý.

Cơn bão dư luận từ một lần lộ diện ngoài đời thực

Chiếc Hộp Nhỏ vốn là một streamer có tiếng trong cộng đồng trò chơi. Cô thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tính cách hài hước, lối nói chuyện duyên dáng và kỹ năng chơi game ấn tượng. Suốt một thời gian dài, cô ẩn mình sau những hình ảnh đại diện và công nghệ mô phỏng, tạo nên một sự tò mò lớn cho người xem.

Chính vì vậy, khi cô xuất hiện tại một sự kiện ngoài đời thực, sự chú ý dành cho cô tăng lên gấp bội. Ban đầu, tại phòng phát sóng trực tiếp của chính cô, bầu không khí diễn ra khá ấm áp. Những người hâm mộ trung thành tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen ngợi cho sự chân thành, mộc mạc và thực tế của cô ngoài đời. Họ nhận ra tính cách của cô hoàn toàn đồng nhất giữa trên mạng và ngoài đời một điều rất đáng quý trong giới streamer.

Tuy nhiên, bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi các đoạn video cắt ngắn (re-up) cuộc gặp gỡ này bị phát tán sang các nền tảng mạng xã hội khác. Thoát khỏi không gian của những người thực sự yêu mến cô, Chiếc Hộp Nhỏ lập tức trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận cư dân mạng độc hại. Những bình luận bắt đầu chĩa vào ngoại hình, vóc dáng của cô. Từ những lời chê bai ác ý, sự việc nhanh chóng leo thang thành những trò đùa thô tục, những lời lăng mạ nhắm trực tiếp vào cân nặng của nữ streamer. Cô bị gán cho cái mác "béo", "lừa dối khán giả" và phải hứng chịu làn sóng bạo lực ngôn từ nặng nề.

Hành trình giảm cân gian khổ

Không lựa chọn cách im lặng để sóng gió qua đi, Chiếc Hộp Nhỏ đã chọn cách đối mặt trực tiếp. Cô đã đăng tải một bài viết rất dài trên trang cá nhân để làm rõ mọi chuyện. Trong tâm thư, cô thẳng thắn chia sẻ về quá khứ của mình. Nữ streamer tiết lộ rằng, ở thời điểm đỉnh điểm, cân nặng của cô từng chạm mốc 75kg. Nguyên nhân không phải do cô lười biếng hay ăn uống vô độ, mà là hệ quả từ việc phải sử dụng các loại thuốc và hormone để điều trị bệnh. Đối với một cô gái, việc chứng kiến cơ thể mình biến đổi tiêu cực do tác dụng phụ của thuốc là một nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Để có được vóc dáng như hiện tại, cô đã phải trải qua một quá trình giảm cân cực kỳ nghiêm túc và gian khổ. Lời giải thích của cô không nhằm mục đích than nghèo kể khổ, mà là một lời kêu gọi sự thấu hiểu và tôn trọng từ công chúng. Đằng sau một ngoại hình chưa hoàn hảo có thể là một cuộc chiến sinh tồn với bệnh tật mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được.

Nhiều cư dân mạng cáo buộc cô dùng ảnh giả, dùng công nghệ để lừa dối người hâm mộ nhằm xây dựng hình tượng "nữ thần". Đáp trả lại điều này, nữ streamer khẳng định cô chưa từng cố ý đóng khung bản thân thành một "nữ thần hoàn hảo" hay tạo ra một vỏ bọc huyền bí để trục lợi. Sự "bí ẩn" hay những kỳ vọng quá cao thực chất là do khán giả tự suy diễn và áp đặt lên cô. Cô nhấn mạnh, bản thân mình chỉ là một người bình thường, làm công việc sáng tạo nội dung giải trí. Cô không sử dụng các bức ảnh chỉnh sửa quá đà để lừa gạt ai. Việc sử dụng hình ảnh ảo khi lên sóng là đặc thù công việc, không phải là công cụ gian lận nhan sắc.

Điều khiến Chiếc Hộp Nhỏ tổn thương và phẫn nộ nhất chính là việc một số kẻ xấu đã lợi dụng sự việc này để chế giễu cô bằng những trò đùa thô tục, quấy rối tình dục bằng ngôn từ. Trong video phản hồi sau đó, giọng điệu của cô vô cùng sắc bén và đanh thép. Cô tuyên bố chấp nhận mọi lời góp ý về nội dung livestream, nhưng tuyệt đối từ chối và lên án hành vi xâm phạm quyền riêng tư cũng như miệt thị cơ thể người khác.

Dư luận trái chiều

Sau phản ứng mạnh mẽ của Chiếc Hộp Nhỏ, cộng đồng mạng đã chia thành hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt. Người ủng hộ cho rằng việc lên tiếng là hoàn toàn đúng đắn. Nếu cứ nhẫn nhịn, những kẻ bắt nạt trên mạng sẽ càng lấn lướt và hung hãn hơn. Cần phải có những người tiên phong vạch trần và đáp trả các hành vi miệt thị ngoại hình thô tục. Ngược lại, bộ phận cư dân mạng khác ý kiến, là người của công chúng cô nên học cách chấp nhận những ý kiến trái chiều thay vì đôi co, càng phản ứng gay gắt thì drama càng kéo dài, cách tốt nhất là dùng thời gian và chất lượng sản phẩm để chứng minh bản thân.

Thực tế cho thấy, việc đứng ở góc độ nào còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phe ủng hộ đang chiếm ưu thế, bởi hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác dưới danh nghĩa "nhận xét" là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh.

Cuộc tranh cãi xung quanh Chiếc Hộp Nhỏ không đơn thuần là câu chuyện của một nữ streamer và antifan, mà nó là bức tranh thu nhỏ của vấn đề body-shaming và bạo lực mạng xã hội hiện nay

Khi một người bước ra khỏi thế giới ảo để đối mặt với đời thực, họ bỗng chốc phải chịu sự soi mói một cách nghiệt ngã của hàng triệu người. Người ta dễ dàng buông những lời cay độc sau bàn phím vì họ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay đạo đức một cách trực tiếp.

Đối với Chiếc Hộp Nhỏ, màn đáp trả này có thể không làm hài lòng những góc nhìn khắt khe, nhưng nó đã thể hiện một thái độ sống vô cùng kiên cường. Cô đã tự mình phá vỡ định kiến rằng người nổi tiếng thì phải chịu đựng mọi sự lăng mạ. Cuối cùng, điều mà người hâm mộ cần tập trung vào chính là giá trị nội dung, sự hài hước và những giây phút giải trí mà streamer mang lại, chứ không phải là số cân nặng hay những khuyết điểm trên cơ thể của họ.

Bạn nghĩ sao về hành động đáp trả thẳng thắn này của Chiếc Hộp Nhỏ?