Làm điều này từ tuổi 50, có thể tránh được nhóm bệnh "sát thủ"

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One, nhóm tác giả từ Đại học York (Canada) chỉ ra 3 sự thay đổi lối sống đơn giản từ tuổi 50 có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mất trí nhớ - nhóm bệnh được dự báo là sẽ có số ca tăng gấp 3 lần vào năm 2050.

Cách đây vài năm, mất trí nhớ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp hàng thứ 7 trong số các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Nhưng tại nhiều quốc gia như Anh, Úc, nhóm bệnh này đã trở thành "sát thủ" hàng đầu.

Theo các nhà nghiên cứu Đại học York, các thống kê cho thấy hiện nay đã có ít nhất 55 triệu người trên toàn thế giới đang phải sống chung với nhóm bệnh này.

Những gì người ta làm trong ngày từ tuổi 50 ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ mắc nhóm bệnh mất trí nhớ khi về già - Minh họa AI: Thu ANh

Tổng hợp bộ dữ liệu khổng lồ từ hàng chục nghiên cứu trên khắp thế giới, các tác giả đúc kết được 3 cách đơn giản và hiệu quả nhất mà người từ 50 tuổi trở lên nên thực hiện phòng ngừa mất trí nhớ.

Thứ nhất là hoạt động thể chất - đem lại hiệu quả lớn nhất. Người năng động giảm được 25% nguy cơ mất trí nhớ, bởi vận động giúp tăng lưu thông máu não, kích thích các phân tử bảo vệ thần kinh và giảm viêm mãn tính.

Thứ hai là giấc ngủ. Nên ngủ đủ giấc từ 7-8 giờ mỗi đêm. Ngủ quá ít (dưới 7 tiếng) làm tăng 18% nguy cơ mất trí nhớ, trong khi ngủ quá nhiều (trên 8 tiếng) làm tăng tới 28%.

Điều này là do một giấc ngủ vừa phải, ngon giấc là rất quan trọng để hệ thống tự nhiên gọi là glymphatic "dọn dẹp" chất thải trong tế bào não.

Thứ ba, cho dù có tập thể dục hay không thì việc giảm thời gian ngồi một chỗ cũng vô cùng quan trọng. Những người ngồi trên 8 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 27% so với những người ngồi ít hơn.