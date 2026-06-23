Làm dâu 4 năm, tôi chưa từng thấy bố mẹ chồng ghê gớm, nhưng có một người chỉ xuất hiện mỗi cuối tuần lại là nỗi ám ảnh của tôi

Lần nào nhìn thấy người ấy, tôi cũng nặng trĩu cả tim.

Tôi về làm dâu nhà chồng được gần 4 năm. Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chồng tôi là con trai út, còn chị gái đã lấy chồng và ở cách nhà bố mẹ chồng khoảng 10km. Lúc mới cưới, tôi cứ nghĩ chị chồng đã có gia đình riêng thì thỉnh thoảng mới về chơi. Nhưng không, chị gần như xem nhà bố mẹ đẻ là nhà của mình, cuối tuần nào cũng xuất hiện, mà lần nào về cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Chị là người mạnh mẽ, nói năng sắc sảo, ai cũng phải nhường vài phần. Bố mẹ chồng tôi hiền nên ít khi phản đối. Chồng tôi thì từ nhỏ đã quen nghe lời chị.

Tôi từng nghe rất nhiều lần câu chuyện chị nghỉ học sớm để đi làm công nhân, gửi tiền về phụ bố mẹ. Sau này khi chồng tôi học đại học, chị cũng hỗ trợ một phần học phí và sinh hoạt phí. Chuyện đó tôi hoàn toàn công nhận và cũng rất biết ơn thay cho chồng mình. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là chị luôn nhắc lại như một thứ công lao mà cả nhà phải ghi nhớ suốt đời.

Mỗi lần về nhà, chị thường kể lại chuyện ngày xưa. Chị bảo nếu không có chị thì em trai đã không học được đại học. Nếu không có chị thì bố mẹ đã khổ hơn nhiều.

Ảnh minh họa

Những điều đó không sai. Nhưng dần dần, chị coi việc ấy như tấm vé để can thiệp vào mọi chuyện. Chị quyết định thay bố mẹ xem tháng này nhà tôi biếu ông bà bao nhiêu tiền. Chị hỏi lương hai vợ chồng được bao nhiêu. Chị góp ý từ chuyện nuôi con, mua sắm đến cách tôi cư xử với bố mẹ chồng.

Có lần tôi mua tặng mẹ chồng một chiếc máy massage chân gần 3 triệu đồng. Tôi nghĩ người lớn tuổi hay đau nhức nên mua cho bà dùng. Chị nhìn thấy liền nói trước mặt cả nhà rằng thay vì mua đồ linh tinh thì đưa tiền mặt cho bố mẹ còn thiết thực hơn. Tôi chỉ biết cười gượng. Điều làm tôi áp lực nhất là chị luôn cho rằng em trai phải hiếu thảo không chỉ với bố mẹ mà còn với chị.

Mỗi dịp sinh nhật chị, ngày lễ hay khi gia đình chị có việc gì, chị đều ngầm mong vợ chồng tôi phải có mặt đầu tiên, phải quà cáp chu đáo. Nếu thiếu sót một chút, chị sẽ bóng gió rằng ngày xưa chị hy sinh cho em trai bao nhiêu.

Dần dần, những câu nói ấy chuyển thành áp lực với cả tôi. Chồng tôi vốn thương chị nên hầu như không dám phản đối. Nhiều lần tôi góp ý nhẹ nhàng thì anh chỉ bảo chị cực khổ từ bé nên tính thế thôi.

Tôi hiểu chị từng vất vả và có công với gia đình nhưng công lao của quá khứ liệu có nên trở thành lý do để người khác phải sống theo ý mình mãi mãi hay không? Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí hay một lần thẳng thắn nói ra những điều đang chất chứa trong lòng?