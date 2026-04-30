Làm "chuyện ấy" 1 mình có hại cho thận?

Trong đời sống, không ít lời truyền miệng cho rằng làm "chuyện ấy" một mình có thể khiến thận yếu, đau lưng, suy giảm sức khỏe hoặc ảnh hưởng chức năng sinh lý. Chính vì liên quan đến vấn đề nhạy cảm, nhiều người ngại hỏi bác sĩ, từ đó dễ tin vào các thông tin thiếu cơ sở.

Chia sẻ trên trang tin Hims , bác sĩ Lynn-Marie Morski, một bác sĩ gia đình tại Mỹ, khẳng định "tự sướng" không gây hại cho thận. Nữ bác sĩ nói thêm: "Hiện không có bằng chứng cho thấy hành vi này liên quan đến suy thận, sỏi thận hay đau thận".

Bác sĩ Morski cho biết thận chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố như chế độ ăn, di truyền, vận động, sử dụng thuốc hoặc các bệnh nền như tiểu đường. Ngoài ra, thói quen uống nước, chất lượng giấc ngủ, hút thuốc, uống rượu và mức độ kiểm soát huyết áp cũng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cơ quan này.

Do đó, nếu muốn bảo vệ thận, điều quan trọng không phải là quá lo lắng về vấn đề "tự sướng", mà là duy trì lối sống lành mạnh: ăn giảm muối, bổ sung rau quả hợp lý, vận động đều, ngủ đủ, uống đủ nước, hạn chế rượu và không hút thuốc.

Dù không gây hại nhưng hiện cũng chưa có bằng chứng cho thấy làm "chuyện ấy" một mình có thể giúp thận khỏe hơn. Một số tác động nếu có chỉ mang tính gián tiếp.

Cụ thể, khi đạt cực khoái, não có thể giải phóng các chất tạo cảm giác dễ chịu như oxytocin, giúp cơ thể thư giãn. Nếu việc này góp phần giảm căng thẳng, nó có thể gián tiếp hỗ trợ kiểm soát huyết áp - một yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh thận. Tuy nhiên, tác dụng này không thể thay thế các thói quen bảo vệ thận đã được khuyến nghị như ăn uống hợp lý, vận động và ngủ đủ.

Làm "chuyện ấy" một mình có giúp đào thải sỏi thận?

Một điểm đáng chú ý là có nghiên cứu nhỏ được đăng tải trên International Urology and Nephrology vào năm 2020 trên 128 nam giới bị sỏi thận cho thấy làm "chuyện ấy" một mình từ 3-4 lần mỗi tuần có hiệu quả tương đương một loại thuốc hỗ trợ đào thải sỏi thận.

Tuy nhiên, thông tin này không có nghĩa là người bệnh có thể tự điều trị sỏi thận bằng cách này. Nếu nghi ngờ có sỏi thận, đặc biệt khi đau dữ dội vùng lưng dưới, tiểu bất thường hoặc đau kéo dài, người bệnh cần đi khám để được đánh giá và xử trí đúng cách.

Tóm lại, làm "chuyện ấy" một mình không gây hại cho thận như nhiều lời đồn. Điều cần lưu ý là thực hiện ở mức độ phù hợp, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc, mối quan hệ và không bỏ qua những dấu hiệu bất thường của hệ tiết niệu.

Nếu thấy đau vùng thận hoặc lưng dưới không nên vội quy kết do vấn đề "tự sướng". Ngoài sỏi thận, đau khu vực này còn có thể liên quan đến nhiễm trùng thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu trên. Những tình trạng này có thể khởi phát nhanh, kèm sốt hoặc ớn lạnh và thường cần điều trị y tế.

Ngoài ra, bệnh thận mạn tính, suy thận hoặc điều trị lọc máu có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của nam giới, bao gồm rối loạn cương hoặc khó đạt cực khoái. Vì vậy, nếu có vấn đề sinh lý kéo dài, đặc biệt đi kèm mệt mỏi, phù, tiểu bất thường hoặc huyết áp cao, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ.

Nguồn: Hims