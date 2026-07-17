Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Tài xế cho biết đã lái xe suốt cả quãng đường từ nhà đến chợ mà không hay biết có một thi thể ở ghế sau chiếc ô tô của ông.

Mới đây, một tài xế người Thái Lan đã gặp phải một sự cố hi hữu khiến ông không thể ngờ, khi phát hiện thi thể của một người phụ nữ lạ mặt ở ghế sau xe ô tô mình. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra tại Samut Prakan, Thái Lan vào sáng sớm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua.

Lái xe đến chợ, người đàn ông bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ ở ghế sau

Được biết, tài xế tên Chanasin, 61 tuổi, đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Samrong Tai sau khi tìm thấy thi thể trong chiếc sedan Nissan màu đen của mình, chiếc xe đang đỗ tại lối vào đền Chao Pho Thap Samrong trên đường Thang Rotfai Sai Kao, thuộc huyện Phra Pradaeng.

Hiện trường vụ việc hi hữu tại Thái Lan.

Cảnh sát, chuyên gia pháp y và đội cứu hộ thuộc Quỹ Por Teck Tung cũng đã lập tức có mặt tại hiện trường. Họ tìm thấy thi thể một người phụ nữ, ước chừng từ 60 đến 70 tuổi, đang ngồi ở ghế sau xe.

Thi thể người phụ nữ ngồi dựa vào ghế sau của xe.

Các điều tra viên cho biết người phụ nữ này đang tựa người vào lưng ghế và không mang theo giấy tờ tùy thân. Việc kiểm tra sơ bộ không phát hiện thương tích hay dấu hiệu bị hành hung, và cảnh sát nhận định bà đã tử vong từ vài giờ trước đó.

Lời khai "như phim kinh dị" của tài xế

Theo cảnh sát, ông Chanasin tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi khai báo sự việc. Ông nói với các điều tra viên rằng mình chưa từng gặp người phụ nữ này và phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của bà.

Chanasin cho biết ông là chủ một sạp bán thịt tại chợ Samrong. Sau khi đóng cửa hàng vào chiều hôm trước, ông đã lái xe về căn hộ của mình ở khu Soi Wat Dan và đỗ xe như thường lệ. Ông giải thích rằng mình không thể khóa xe do hệ thống khóa đã bị hỏng. Sáng hôm sau, như thường lệ, người đàn ông đã lái xe đến chợ để chuẩn bị làm việc và không nhận thấy điều gì bất thường trong suốt quãng đường đi.

Vụ việc đang được cảnh sát Thái Lan điều tra.

Tuy nhiên, ngay trước khi đến nơi, khi với tay lấy chiếc túi đặt ở ghế phụ phía trước, người đàn ông cảm thấy có vật gì đó chạm vào lưng mình. Khi quay lại nhìn, ông thấy một thứ trông giống như bàn chân người vậy. Sau khi bật đèn trong xe, người đàn ông mới rùng rợn phát hiện ra bàn chân đó là của một thi thể đã cứng đờ ở ghế sau.

Người đàn ông khai với cảnh sát rằng ngay sau đó, ông đã lập tức bước ra khỏi xe và báo tin cho cơ quan chức năng. Ông Chanasin nói với các điều tra viên rằng theo suy đoán của mình, ông cho rằng người phụ nữ này có thể đã lẻn vào chiếc xe không khóa khi nó đang đỗ, có thể là để trú ẩn hoặc nghỉ ngơi qua đêm.

Ông cũng phỏng đoán rằng có thể nạn nhân đã tử vong do một bệnh lý nền. Cảnh sát đã chuyển thi thể đến Viện Khoa học Pháp y Trung ương để khám nghiệm tử thi. Họ cũng thu thập các bằng chứng, bao gồm cả dấu vân tay, nhằm xác định danh tính người phụ nữ và làm rõ nguyên nhân cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của bà.

Trong khi đó, khi vụ việc được công bố trên truyền thông, nó đã khiến cho dư luận xôn xao. Nhiều netizen đã để lại các bình luận thừa nhận câu chuyện này giống hệt như kịch bản phim kinh dị mà họ vẫn thường xem.

"Cái khoảnh khắc bạn thấy thứ gì đó chạm vào lưng, rồi từ từ quay lại và phát hiện đó là chân người đã chết ấy đúng là một cảnh phim kinh dị mà", một người viết.

"Nếu tôi là tài xế thì có lẽ tôi đã ngất xỉu luôn rồi chứ không còn tỉnh táo mà đi báo cảnh sát nữa", một người cho biết.

"Tôi đoán rằng sau vụ việc này, có lẽ tài xế sẽ không dám sử dụng chiếc xe ô tô này nữa vì bị ám ảnh với hình ảnh lúc sáng sớm ấy", một người nữa bình luận.

Gia Linh (Theo The Thaiger)