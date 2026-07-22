Là quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả kinh tế quý II/2026, tăng trưởng GDP của Singapore cao hay thấp so với Việt Nam?

Nền kinh tế Singapore tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong quý II/2026, trong đó ngành sản xuất tăng tới 12,2% so với cùng kỳ. Nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn, thiết bị sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những động lực nổi bật nhất.

Singapore tăng trưởng 5,7% trong quý II, ngành sản xuất bứt phá nhờ nhu cầu chip AI

Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore công bố, GDP của quốc đảo này tăng 5,7% trong quý II/2026 so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn con số 6,3% ghi nhận trong quý I nhưng vẫn cho thấy nền kinh tế duy trì được đà mở rộng tương đối tích cực.

Trong quý II, nhóm ngành sản xuất hàng hóa tăng 10,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,4% của quý trước. Riêng ngành sản xuất chế tạo ghi nhận mức tăng 12,2%, tăng tốc rõ rệt so với mức 8% trong quý I.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực sản xuất chủ yếu đến từ sản lượng cao hơn tại hai cụm ngành điện tử và cơ khí chính xác. Trong đó, nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn cũng như thiết bị phục vụ sản xuất chất bán dẫn.

Diễn biến này cho thấy làn sóng đầu tư vào AI không chỉ tác động tới các doanh nghiệp công nghệ mà còn lan sang các ngành công nghiệp hỗ trợ như sản xuất chip, thiết bị và linh kiện chính xác.

Tuy nhiên, bức tranh sản xuất không hoàn toàn đồng đều. Hai cụm ngành hóa chất và sản xuất y sinh suy giảm trong quý. Đối với ngành hóa chất, nguyên nhân được Singapore chỉ ra là sự gián đoạn nguồn nguyên liệu đầu vào phát sinh từ xung đột tại Trung Đông.

Sự phân hóa này cho thấy tăng trưởng của ngành sản xuất Singapore trong quý II phụ thuộc khá lớn vào nhóm điện tử và các lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu AI toàn cầu.

Nhóm ngành dịch vụ của Singapore tăng 4,6% so với cùng kỳ trong quý II, thấp hơn mức tăng 6,2% của quý trước. So với quý I và sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, nhóm ngành này chỉ tăng 0,3%.

Trong đó, nhóm bán buôn, bán lẻ, vận tải và kho bãi tăng 6,3% so với cùng kỳ, nhưng cũng thấp hơn mức tăng 9,3% của quý I. Tất cả các ngành trong nhóm này đều tăng trưởng. Lĩnh vực bán buôn được thúc đẩy bởi nhóm máy móc, thiết bị và vật tư, diễn biến phù hợp với tốc độ tăng mạnh của xuất khẩu điện tử trong cùng kỳ.

Nhìn tổng thể, số liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế Singapore vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong quý II, nhưng động lực giữa các lĩnh vực có sự phân hóa rõ rệt. Sản xuất, đặc biệt là điện tử và cơ khí chính xác, đang đóng vai trò nổi bật nhờ nhu cầu chip và thiết bị bán dẫn liên quan đến AI. Trong khi đó, nhiều ngành dịch vụ vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ đã chậm lại, còn xây dựng suy giảm nếu so với quý liền trước.

Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%. GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước ( cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Hoàng Nguyễn