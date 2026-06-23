Kỳ diệu World Cup: Từ em bé đến cụ già 100 tuổi đều yêu mến Messi

Khoảnh khắc cực đẹp trong trận Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng 2-0 Áo sáng nay 23/6.

Trận thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước tuyển Áo vào rạng sáng ngày 23/6/2026 không chỉ là một chiến thắng sân cỏ. Ở tuổi 38, trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp, Lionel Messi lại một lần nữa làm bùng nổ cả thế giới bằng một cú đúp đẳng cấp để mang về 3 điểm trọn vẹn cho nhà đương kim vô địch. Thế nhưng, điều kỳ diệu nhất sau tiếng còi mãn cuộc không nằm ở bảng tỷ số, mà nằm ở thứ tình yêu vượt thời gian hiển hiện trên khắp khán đài sân vận động Dallas.

Ngay sau trận đấu, bức ảnh chụp hai cổ động viên đặc biệt của Argentina đã lập tức "gây bão" và chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Ở phía trên khán đài, một cụ bà 100 tuổi với mái tóc bạc phơ tự hào nâng cao tấm biển viết tay mộc mạc: "Fan của Messi 100 tuổi". Ngay phía dưới, một em bé chỉ vài tháng tuổi, tai đeo headphone chống ồn lớn, đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay bố với chiếc áo sọc xanh-trắng huyền thoại.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của fan Argentina trên khán đài

Khoảng cách của một thế kỷ cuộc đời bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một tình yêu chung mang tên Messi. Cụ bà từng sống qua hai thế kỷ, chứng kiến những chương vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá từ thời Pele cho đến Maradona nay chọn Messi làm biểu tượng bóng đá cuối đời của mình. Trong khi đó, em bé trong nôi còn chưa biết nói đã được hít thở bầu không khí của kỷ nguyên "huyền thoại". Đó là một sự tiếp nối thế hệ hoàn hảo, một thứ di sản vô giá mà chỉ một thiên tài kiệt xuất mới có thể tạo ra nó.

Sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt tại Texas đã được đền đáp bằng một kịch bản không thể mãn nhãn hơn. Trước một tuyển Áo chơi kỷ luật, áp sát và đầy khoa học, Argentina đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Đúng vào lúc bế tắc nhất, thủ lĩnh Messi đã lên tiếng đúng lúc.

Phút 38, tận dụng một khoảng trống lộ ra trước vòng cấm, siêu sao số 10 nhận bóng trống trải, thực hiện vài nhịp xử lý mềm mại loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+5, khi tuyển Áo dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ, lại là Messi kết thúc đường phản công sắc lẹm bằng cú sút lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 và giữ vững ngôi đầu bảng J đầy thuyết phục cho Argentina.

Messi với những khoảnh khắc thiên tài (Ảnh: BR Football)

Nhiều người từng hoài nghi về gánh nặng tuổi tác của Messi trước thềm giải đấu năm nay, nhưng màn trình diễn rạng sáng nay đã chứng minh đẳng cấp của anh là mãi mãi. Trẻ em yêu anh như một người hùng cổ tích bước ra đời thực, có thể làm nên điều phi thường với vóc dáng nhỏ nhắn. Người già yêu quý anh bởi sự khiêm nhường, điềm đạm và một lối sống mẫu mực suốt hai thập kỷ đỉnh cao.

Trận thắng tuyển Áo một lần nữa khẳng định một sự thật, cứ ,iễn là Lionel Messi còn chạy trên thảm cỏ, thế giới bóng đá vẫn sẽ còn phép màu. Và bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, là một mầm non mới nhú hay một bậc cao niên, được chứng kiến những bước chạy huyền thoại tại World Cup 2026 đều là một dấu ấn thật đặc biệt với fan bóng đá.