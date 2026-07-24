HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kim Ji Won nên dừng lại

Mộng Zu
|

Người hâm mộ rất sốc trước hình ảnh mới của Kim Ji Won.

Mới đây, một đoạn clip hậu trường của Kim Ji Won vừa đăng tải đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Không phải vì tạo hình hay trang phục, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là ngoại hình có phần khác lạ của nữ diễn viên. Vẫn giữ gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng Kim Ji Won lần này xuất hiện với vóc dáng gầy gò, khác hẳn so với visual thường thấy của người đẹp.

- Ảnh 1.

Hình ảnh của Kim Ji Won trong clip mới đây

Qua những hình ảnh cắt ra từ clip, dễ dàng nhận thấy Kim Ji Won trông mảnh khảnh hơn hẳn. Phần cánh tay trở nên khẳng khiu, bờ vai gầy guộc cùng phần xương quai xanh lộ rõ trong chiếc váy hồng sát nách. Dù nữ diễn viên vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, liên tục cười tươi tràn đầy năng lượng nhưng thần thái mệt mỏi ẩn sau gương mặt nhỏ thắt lại là điều không thể giấu nổi.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Kim Ji Won vẫn rất xinh đẹp, thần thái vẫn dịu dàng và cuốn hút, nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến dân tình lo lắng. Có người thì cho rằng máy quay và ánh sáng trong hậu trường có thể khiến cơ thể nữ diễn viên trông gầy hơn thực tế. Song, đa số đều đồng ý rằng Kim Ji Won đã giảm cân đáng kể so với thời điểm gây sốt cùng Nữ Hoàng Nước Mắt. Ngay dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận bày tỏ sự hoang mang và xót xa xuất hiện.

- Ảnh 4.

Sở dĩ người hâm mộ có phản ứng như vậy bởi Kim Ji Won từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc ổn định bậc nhất Hàn Quốc. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, quý phái chuẩn tài phiệt cùng vóc dáng cao ráo, cân đối. Từ The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời, Biên Niên Sử Arthdal, My Liberation Notes đến Nữ Hoàng Nước Mắt, Kim Ji Won gần như chưa từng bị chê bai về ngoại hình. Thậm chí, cô còn được xem là một trong số ít nữ diễn viên không cần trang điểm quá đậm vẫn nổi bật trước ống kính.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc, Kim Ji Won còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi. Sau nhiều năm hoạt động, cô dần chuyển mình từ những vai nữ phụ nổi bật thành gương mặt bảo chứng cho các dự án truyền hình đình đám. Thành công vang dội của Nữ Hoàng Nước Mắt càng đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một tầm cao mới, giúp cô trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất màn ảnh Hàn hiện nay.

Thời gian tới, Kim Ji Won sẽ tái xuất với dự án Doctor X: Thời đại của Mafia da trắng (Doctor X: Age of the White Mafia). Trong phim, Kim Ji Won sẽ hóa thân thành Gye Soo Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài nhưng có tính cách gai góc, được mệnh danh là "chó điên phòng mổ". Rất có thể, màn thay đổi về ngoại hình này của nữ diễn viên là để phục vụ cho dự án này, nếu như vai diễn đó thực sự đòi hỏi một tạo hình như vậy. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có lẽ Kim Ji Won cũng nên dừng việc để cơ thể gầy gò quá mức vì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bản thân mình.

- Ảnh 7.
Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

kim ji won

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại