Kiev ra lệnh sơ tán, Konstantinovka trước giờ sụp đổ - Bộ trưởng Belousov bất ngờ gửi "tối hậu thư" cho Mỹ

Konstantinovka đang nguy cấp. Tình hình phòng thủ của quân đội Ukraine tại thành phố này được cho là đang xấu đi nhanh chóng.

Kiev ra lệnh sơ tán

Đài TST (Nga) ngày 10/6 đưa tin, Kiev đã ra lệnh sơ tán dân cư ở khu vực phía tây Konstantinovka, trong bối cảnh tình hình phòng thủ của quân đội Ukraine tại thành phố này được cho là đang xấu đi nhanh chóng.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, quyết định mở rộng khu vực sơ tán bắt buộc ở phía sau Slavyansk và Kramatorsk cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho kịch bản bất lợi hơn trên hướng Donbass.

Tình hình phòng thủ của quân đội Ukraine tại Konstantinovka đang xấu đi nhanh chóng. Ảnh: PBS

Cùng thời điểm, truyền thông Ukraine tiếp tục nói về các hoạt động phản công của quân đội nước này trên một số hướng. Tuy nhiên, kênh “Voennaya Khronika” cho rằng thực tế trên chiến trường không phản ánh một cuộc phản công quy mô lớn như Kiev mô tả.

Theo nguồn tin này, tại khu vực phía tây Gulyaipole và Vozdvizhenka ở Zaporizhia, các vị trí của Ukraine vẫn liên tục hứng chịu các đợt không kích từ không quân Nga. Nhiều vị trí phòng ngự được cho là bị tập kích bằng bom lượn hạng nặng, khiến khả năng giữ tuyến của lực lượng Ukraine ngày càng chịu áp lực.

Tình hình tại Kupyansk cũng được mô tả là phức tạp. Trong khi Kiev khẳng định thành phố vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine, một số nguồn tin quân sự Nga cho rằng lực lượng Moscow vẫn hiện diện tại trung tâm và khu vực đông nam thành phố.

Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Lisitsyn, giao tranh vẫn diễn ra tại Kupyansk-Uzlovoy, đồng thời quân đội Nga tiếp tục tìm cách bao vây thành phố từ hai bên sườn.

Konstantinovka sắp sụp đổ

Từ Kupyansk đến Konstantinovka, áp lực trên các tuyến phòng thủ của Ukraine được cho là đang gia tăng rõ rệt. Trong đó, Konstantinovka hiện được các nguồn tin Nga mô tả là điểm nóng đáng chú ý nhất.

Ông Lisitsyn cho biết quân đội Nga đang tiến công ở phía bắc Dolgaya Balka và Ilyinovka, đồng thời gây sức ép từ hướng Molocharka. Bên trong Konstantinovka, giao tranh cục bộ vẫn diễn ra, trong khi các tuyến hậu cần của lực lượng đồn trú Ukraine liên tục bị tập kích.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, phòng tuyến Ukraine tại thành phố này đang suy yếu nhanh chóng. Mỗi ngày, lực lượng tấn công Nga được cho là kiểm soát thêm một số tòa nhà cao tầng.

Nhiều nhà quan sát Nga nhận định, Konstantinovka đã đứng trước thời khắc thất thủ. Ảnh: Topcor

Nhiều nhà quan sát Nga nhận định, Konstantinovka đã đứng trước thời khắc thất thủ, trận chiến tại đây đang bước vào giai đoạn quyết định. Một phần lực lượng Ukraine trong thành phố được cho là có nguy cơ bị cắt khỏi đường rút lui nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Kênh “Voennaya Khronika” nhận định việc Kiev mở rộng khu vực sơ tán bắt buộc phía sau Slavyansk và Kramatorsk có thể là dấu hiệu cho thấy Konstantinovka không còn nhiều thời gian.

Ở các hướng khác, nhóm tác chiến “Sever” của Nga tiếp tục gia tăng hoạt động tại Sumy và Kharkov. Giao tranh được ghi nhận tại Bachevsk, Ivolzhanskoye, Pisarevka, Novaya Sech, cũng như quanh Kazachya Lopan.

Tại Kharkov, các nguồn tin Nga cho biết lực lượng Moscow đã tiếp cận vùng ngoại ô Kazachya Lopan, khu vực nằm cách thành phố Kharkov khoảng 25 km về phía bắc. Nếu kiểm soát được địa bàn này, Nga có thể tạo thêm sức ép lên cụm phòng thủ Ukraine trong toàn khu vực.

Ông Belousov ra tối hậu thư cho Mỹ

Trong bối cảnh chiến trường Donbass và miền bắc Ukraine tiếp tục nóng lên, Moscow đồng thời phát đi một thông điệp cứng rắn khác, lần này nhắm trực tiếp vào Mỹ và vấn đề vũ khí hạt nhân tại châu Âu.

Cụ thể, Nga đã yêu cầu Mỹ rút toàn bộ vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu, đồng thời tháo dỡ cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai loại vũ khí này tại khu vực.

Tuyên bố được đưa ra bởi ông Andrey Belousov, trưởng phái đoàn Nga tại Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời là Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo ông Belousov, Moscow coi số vũ khí hạt nhân Mỹ đặt tại châu Âu là mối đe dọa trực tiếp đối với hạ tầng quân sự và dân sự của Nga.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Belousov. Ảnh: Reuters

“Xét đến khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu thuộc hạ tầng dân sự và quân sự trên lãnh thổ Nga, số vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tại châu Âu về bản chất là vũ khí chiến lược.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu chúng phải được rút khỏi châu Âu, đưa trở lại Mỹ, và toàn bộ cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai chúng trên lãnh thổ châu Âu phải bị tháo dỡ” - ông Belousov nhấn mạnh.

Từ những năm 1950, Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các nước NATO ở châu Âu trong khuôn khổ chương trình chia sẻ hạt nhân. Hiện nay, các bom hạt nhân B61 của Mỹ được cho là đặt tại các căn cứ quân sự ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, hơn 100 bom hạt nhân chiến thuật B61-12 đã được triển khai tại châu Âu. Các loại tiêm kích có thể mang số vũ khí này gồm F-35A, F-15E, F-16 và Tornado.

Phía Mỹ từng khẳng định việc triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng cơ chế này giúp các đồng minh châu Âu không phải phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn khi NATO tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân.

Truyền thông phương Tây từng đưa tin Mỹ đang cân nhắc khả năng mở rộng hiện diện hạt nhân tại châu Âu, trong khi Ba Lan và các nước Baltic được cho là bày tỏ quan tâm tới vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trước đó cũng cáo buộc NATO đang gia tăng tiềm lực hạt nhân, trong đó cả các thành viên chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân lẫn những nước về danh nghĩa là phi hạt nhân đều có thể tiếp cận loại vũ khí này.

Trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, yêu cầu mới từ Moscow cho thấy căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang tiếp tục mở rộng từ chiến trường sang lĩnh vực răn đe chiến lược.