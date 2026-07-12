Một người phụ nữ ở miền trung Trung Quốc đã tạo nên câu chuyện chạm đến trái tim nhiều người sau khi cô giúp chồng sống thực vật nhiều năm tỉnh lại, bằng phương pháp đặc biệt: Cắn các ngón chân của anh để kích thích dây thần kinh.

Câu chuyện tình yêu của chị Song Mei và anh Zhao Jinqian gây xúc động mạnh với cư dân mạng Trung Quốc.

Chị Song Mei, 45 tuổi, vốn là giáo viên mỹ thuật mầm non ở tỉnh Hà Nam. Chồng chị là anh Zhao Jinqian, một công nhân chống thấm công trình. Vợ chồng họ từng có cuộc sống bình dị bên hai con trước khi biến cố ập đến.

Theo truyền thông địa phương, cả hai vợ chồng vốn nổi tiếng tử tế dù điều kiện kinh tế không khá giả. Chị Song thường mở các lớp dạy vẽ miễn phí tại nhà cho trẻ em nghèo, còn anh Zhao sau nhiều năm làm việc vất vả trên các công trường đã tài trợ cho một học sinh ở vùng cao để em tiếp tục đi học.

Tháng 10/2019, anh Zhao trèo lên mái nhà kho để giải cứu bé trai 3 tuổi mắc kẹt. Trong lúc bế đứa trẻ, anh rơi từ độ cao khoảng 6m xuống đất và dùng cơ thể mình che chắn cho em bé.

Đứa trẻ may mắn không bị thương, nhưng anh Zhao bị đập đầu xuống đất, dẫn đến chấn thương não nghiêm trọng và gãy nhiều xương. Các bác sĩ cho biết khả năng anh tỉnh lại gần như bằng 0, và việc anh còn sống đã là điều kỳ diệu.

Chi phí duy trì sự sống nhanh chóng khiến gia đình cạn kiệt tiền tiết kiệm. Chị Song nghỉ việc để chăm sóc chồng vệ sinh cơ thể, xoa bóp, trò chuyện với anh mỗi ngày, đồng thời bán tranh trên mạng để trang trải cuộc sống.

Cha của cậu bé được cứu cũng luôn đồng hành cùng gia đình. Dù hoàn cảnh không khá giả, người này được cho là đã vay mượn và quyên góp được 45.000 tệ (hơn 170 triệu đồng) để hỗ trợ chi phí điều trị cho anh Zhao.

Chị Song cho biết các bác sĩ khuyên chị thường xuyên kích thích các ngón tay và ngón chân của chồng để hỗ trợ phục hồi thần kinh. Một ngày nọ, chị vô tình cắn vào ngón chân của chồng và nhận thấy phản ứng rất nhẹ.

Kể từ đó, chị bọc bàn chân của chồng bằng túi đựng thực phẩm rồi liên tục cắn các ngón chân của anh trong nhiều năm. Sau này, chị tin rằng chính phương pháp khác thường ấy đã góp phần giúp chồng chị dần lấy lại ý thức.

Đến năm 2024, anh Zhao bắt đầu hé mở mắt. Dù khi đó vẫn chưa thể nói hay cử động, phản ứng của anh với các kích thích bên ngoài ngày càng rõ rệt, thắp lên hy vọng cho chị Song.

Trong quá trình phục hồi chức năng hằng ngày, chị thường hát cho chồng nghe, và chỉ ngủ chưa đến 4 giờ mỗi đêm suốt nhiều năm.

Hiện nay, anh Zhao có thể phản ứng ở mức độ hạn chế. Anh có thể hiểu lời nói, giơ tay để đáp lại và đứng trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ.

Ngày 30/6, khi nằm trên giường bệnh, Zhao quay sang vợ và thì thầm: “Song Mei, anh yêu em”. Quá xúc động, chị Song bật cười trong niềm hạnh phúc rồi tựa đầu vào chồng.

Trong các buổi tập viết, những chữ duy nhất anh Zhao có thể viết được là tên của vợ mình.

Trên mạng xã hội, chị Song từng viết: “Mọi người đều nói con đường phía trước rất khó khăn, nhưng vợ chồng là để cùng nhau vượt qua gian khó. Tôi không biết phương pháp chữa trị nào là tốt nhất, nhưng tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh qua mọi tháng năm dài đằng đẵng”.

Câu chuyện đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều lời khen ngợi về sự tận tụy của chị Song, đồng thời làm dấy lên tranh luận về phương pháp phục hồi khác thường của chị.

Một người bình luận viết: “Zhao là người hùng vì đã cứu mạng người, còn Song là người hùng vì đã tạo nên phép màu”.

Một cư dân mạng khác cho rằng chị Song hoàn toàn có thể dùng tay hoặc dụng cụ để kích thích thay vì cắn ngón chân chồng, nhưng vẫn bày tỏ sự khâm phục: “Tôi vẫn ngưỡng mộ tình yêu vô điều kiện của cô ấy. Thậm chí nhiều người con còn không làm được như vậy với chính cha mẹ mình”.