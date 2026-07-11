Trung Quốc sơ tán hơn 1,8 triệu người vì siêu bão Bavi

Hơn 1,8 triệu người tại Trung Quốc được sơ tán khi bão Bavi áp sát Ôn Châu, cơn bão đã suy yếu nhưng vẫn là mối đe dọa lớn do mang theo lượng hơi nước khổng lồ.

Theo Reuters, Trung Quốc đã sơ tán hơn 1,8 triệu người khi bão Bavi tiến về thành phố Ôn Châu ở khu vực miền đông nước này. Trước đó, cơn bão mang mưa lớn và gió giật mạnh qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản và phía bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Dù Bavi đang di chuyển chậm lại và suy yếu khi tiến theo hướng tây bắc trên vùng biển lạnh hơn, cơn bão vẫn tiềm ẩn mối đe dọa lớn do mang theo lượng hơi nước khổng lồ. Các dải mưa trải dài với kích thước tương đương chiều dài nước Pháp.

Tính đến 8h08 (giờ địa phương), bão Bavi có sức gió tối đa khoảng 144 km/h, tương đương bão cấp 1 theo thang đo Saffir-Simpson. Tâm bão hiện nằm cách thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang khoảng 200km về phía đông nam. Bão được dự báo sẽ đổ bộ khu vực Ôn Châu, thành phố có khoảng 10 triệu dân, vào rạng sáng 12/7.

Trung Quốc đã sơ tán hơn 1,8 triệu người khi bão Bavi đổ bộ. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hơn 1,7 triệu người đã được sơ tán trên khắp tỉnh Chiết Giang, nơi có thành phố Ôn Châu, cùng với hơn 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến lân cận.

“Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta đã từng trải qua bão rồi. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi” , ông Huang Xinghuan, cư dân thành phố Ôn Châu, cho biết khi đang mua thực phẩm tại một chợ truyền thống trước khi nơi này đóng cửa vì bão.

Ông Huang cho biết gia đình ông đã dự trữ lượng nước đủ dùng trong khoảng hai đến ba ngày. “Tôi nghĩ nguồn cung hiện đã được đảm bảo. Không cần phải hoảng loạn hay tích trữ nhiều thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác” , ông nói thêm.

Trong khi Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do bão, Philippines đã có 17 người thiệt mạng vì mưa lớn do gió mùa tây nam tăng cường, trầm trọng hơn do ảnh hưởng của bão Bavi.

Lực lượng cứu hỏa Đài Loan cho biết có 87 người bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, xe đạp, bị ngã hoặc bị vật thể rơi trúng. Chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu ở các khu vực miền núi, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thương vong. Tổng cộng 920 chuyến bay quốc tế và 282 chuyến bay nội địa bị hủy.

Hầu hết thành phố và quận huyện trên khắp Đài Loan đã đóng cửa các văn phòng và trường học vào ngày 11/7. Tuyến đường sắt cao tốc chính nối Bắc và Nam cũng tiếp tục hoạt động, nhưng với tần suất thấp hơn.