Kiểm tra nơi xuất hiện mùi hôi nồng nặc và chất lỏng đỏ sẫm trong nhà mới, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ bị giấu trên trần nhà

Người phụ nữ Trung Quốc bàng hoàng phát hiện những hiện tượng kỳ lạ trong căn nhà mới mua.

Một vụ tranh chấp mua bán nhà ở gây xôn xao dư luận Trung Quốc vừa xảy ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Theo truyền thông địa phương, vào tháng 5/2026, bà Dương (tên đã được thay đổi) ký hợp đồng mua một căn nhà cũ thông qua công ty môi giới. Hợp đồng quy định toàn bộ thiết bị và nội thất gắn liền với căn nhà phải được giữ nguyên khi bàn giao.

Tuy nhiên, đến ngày giao nhà, chủ cũ đã tự ý tháo dỡ nhiều thiết bị vốn thuộc diện phải để lại theo hợp đồng. Bà Dương từ chối nhận nhà, buộc phía bán phải mang các thiết bị trở lại dưới sự giám sát của đơn vị môi giới. Trong suốt quá trình giải quyết, chủ cũ nhiều lần tỏ thái độ bức xúc, liên tục than phiền rằng căn nhà đã được bán với mức giá quá thấp và bản thân chịu thiệt hại lớn.

Đầu tháng 7, sau khi hoàn tất các thủ tục, bà Dương chính thức nhận chìa khóa để chuẩn bị chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, ngay khi bước vào nhà, bà đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Điều khiến bà càng bất an hơn là những vệt chất lỏng màu đỏ sẫm liên tục rỉ xuống từ các khe hở trên trần nhà, trong khi côn trùng xuất hiện ở nhiều vị trí trong căn hộ. Nghi có điều bất thường, bà cùng người thân cạy phần trần để kiểm tra. Cảnh tượng bên trong khiến họ choáng váng: một xác gà đang phân hủy được giấu phía trên trần nhà.

Tiếp tục kiểm tra, bà Dương phát hiện thêm nhiều phần thịt và xác gà chết khác được nhét bên trong đèn chùm cũng như dưới nệm. Sau thời gian dài phân hủy trong không gian kín, các xác động vật bốc mùi hôi nồng nặc, làm ô nhiễm nhiều khu vực trong căn nhà.

Cho rằng đây là hành vi cố ý phá hoại, bà Dương lập tức báo cảnh sát, đồng thời lưu giữ toàn bộ hình ảnh, video hiện trường, hợp đồng mua bán và các nội dung trao đổi với công ty môi giới để làm bằng chứng.

Theo bà, động cơ của chủ cũ nhiều khả năng xuất phát từ việc người này luôn cho rằng mình đã bán nhà với giá thấp hơn giá trị thực nên cố tình trả đũa sau khi giao dịch hoàn tất. Khi cảnh sát liên hệ xác minh, chủ nhà cũ không hợp tác, từ chối gặp mặt và phủ nhận việc giấu xác gà trong căn nhà.

Đại diện công ty môi giới cũng bày tỏ sự khó hiểu trước vụ việc. Đơn vị này cho biết giá bán đã được hai bên tự nguyện thỏa thuận trước khi ký hợp đồng. Nếu không đồng ý với mức giá, người bán hoàn toàn có quyền từ chối giao dịch ngay từ đầu thay vì thực hiện những hành vi bị cho là nhằm trả đũa người mua sau khi quyền sở hữu đã được chuyển giao.

Phía môi giới cam kết sẽ phối hợp với bà Dương trong quá trình khởi kiện, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán, hồ sơ bàn giao và lịch sử trao đổi giữa các bên.

Sau khi kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ, cảnh sát nhận định đây là tranh chấp dân sự liên quan đến hành vi bị nghi cố ý làm hư hại tài sản và gây thiệt hại cho người mua. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến nghị bà Dương tiếp tục thu thập chứng cứ để yêu cầu bồi thường thông qua con đường tố tụng dân sự.

Theo Toutiao