Kiểm tra nhà, công an tạm giữ hình sự Bạch Ngọc Bính và 2 thanh niên

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Bạch Ngọc Bính, Nguyễn Viết Bắc và Nguyễn Hữu Bính.

Công an TP Hà Nội ngày 22/7/2026 cho biết, khoảng 02h30’ ngày 17/07/2026, Công an xã Hồng Sơn nhận được tin báo của người dân về việc có các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý tại thôn Đoan Nữ, xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Sơn đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và bắt quả tang tại nhà Bạch Ngọc Bính (Sinh năm 2004; trú tại: Thôn Đoan Nữ, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) có 03 đối tượng gồm: Bạch Ngọc Bính, Nguyễn Viết Bắc (Sinh năm: 2004), Nguyễn Hữu Bính (Sinh năm 2004) đều trú tại: Thôn Đoan Nữ, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, đang có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng - Ảnh: Công an Hà Nội

Tang vật thu giữ: 0,825 gam ma túy tổng hợp Ketamine và các tang vật có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Bạch Ngọc Bính, Nguyễn Viết Bắc và Nguyễn Hữu Bính; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.