Bắt vợ chồng Ngô Thị Kim Chi SN 1996

Ngô Thị Kim Chi cùng chồng là Nguyễn Hữu Huân bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép pod chill cho khách hàng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bóc gỡ đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang trong các thiết bị thuốc lá điện tử (pod chill), thu giữ 1.670 đầu pod chứa ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, từ thông tin về một đối tượng có biệt danh “Ba Giá” nghi mua bán Pod chứa Etomidate trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, bắt giữ Nguyễn Hữu Huân (tức "Ba Giá", SN 1998, quê Đồng Tháp) cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (SN 1996, thường trú tại TP.HCM) và nhiều đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Hữu Huân (trái) và Ngô Thị Kim Chi - Ảnh: PC04

Từ lời khai của Huân, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ thêm nhiều đường dây khác. Trong đó có nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như cầm đầu cùng Hứa Tường Vy. Đường dây do Lê Quốc Duy điều hành, trực tiếp nhận pod chứa Etomidate từ Campuchia qua khu vực đường tiểu ngạch biên giới tỉnh An Giang rồi đưa về TPHCM tiêu thụ; và đường dây do đối tượng người Campuchia Han Kiat cầm đầu, chuyên cung cấp pod chill cho các nhóm người nước ngoài.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an lần lượt bóc gỡ thêm nhiều đường dây cung cấp Pod chứa Etomidate từ Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tiểu ngạch biên giới An Giang đến các đối tượng quốc tịch nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đến nay, Phòng PC04 đã làm việc với 49 đối tượng, trong đó có 04 đối tượng người nước ngoài; thu giữ 1.670 đầu Pod chứa Etomidate, 199,1 gam Ketamine và 199,2 gam Methamphetamine, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo khẩn cấp về loại ma túy pod

Từ kết quả chuyên án trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi CẢNH BÁO khẩn cấp về loại ma túy mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới vỏ bọc của thuốc lá điện tử.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là rất nhiều người vẫn nghĩ Pod chứa Etomidate chỉ là thuốc lá điện tử thông thường hoặc một loại tinh dầu tạo cảm giác thư giãn. Thực tế, Etomidate hiện đã được đưa vào danh mục chất ma túy tại Việt Nam.

Vì vậy, mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất này đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người cho rằng chỉ “thử một hơi”, “hút cho biết”, “không nghiện” hoặc “chỉ là thuốc lá điện tử”. Chính suy nghĩ chủ quan ấy đã khiến không ít người từ người sử dụng trở thành bị can trong các vụ án về ma túy.

Nguy hiểm hơn những gì nhiều người tưởng Etomidate là hoạt chất gây mê được sử dụng rất hạn chế trong y tế dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bác sĩ. Khi bị pha vào dung dịch Pod để hít, Etomidate tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, có thể gây buồn ngủ sâu, mất ý thức. Chóng mặt, lú lẫn, giảm khả năng phán đoán. Nặng hơn là co giật cơ, mất kiểm soát hành vi, ức chế hô hấp, nguy cơ tử vong khi sử dụng cùng rượu bia hoặc thuốc an thần, ức chế chức năng tuyến thượng thận nếu sử dụng nhiều lần.

Đặc biệt, người sử dụng thường không nhận ra mình đang hít phải ma túy bởi sản phẩm được pha hương trái cây, bạc hà hoặc nhiều mùi vị hấp dẫn khác.

Theo quy định hiện hành, người sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý, xử lý theo Luật Phòng, chống ma túy. Nếu tiếp tục tái phạm hoặc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người rủ rê, lôi kéo người khác cùng sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với mức hình phạt rất nghiêm khắc, trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể đến tù chung thân.