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Kiểm tra phòng trọ, bắt Nguyễn Ngọc Diễm My SN 1990

Trang Anh
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Công an xã phát hiện, bắt giữ Diễm My cùng Hà Linh và Viêng Thị Liễu đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 22/7/2026 cho biết, ngày 8/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2007, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thành Long (SN 2005, trú tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Mỹ Hằng (SN 2008, trú tại xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị), Lê Đức Thiện (SN 1991, trú tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Diễm My (SN 1990, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Tân Ninh), Vi Thị Hà Linh (SN 2008, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) và Viêng Thị Liễu (SN 2009, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan đọc lệnh với bị can - Ảnh: Công an Quảng Trị

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 03/7/2026, Công an xã Đồng Lê đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Diễm My cùng Hà Linh và Viêng Thị Liễu đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ thuộc thôn Đồng Tân, xã Đồng Lê.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đồng Lê xác định, ngày 25/6/2026, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Thành Long đã có hành vi bán ma túy cho Diễm My và Mỹ Hằng để các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Luxury, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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