Kiểm tra đột xuất cửa hàng tạp hóa, khởi tố người đàn ông 36 tuổi

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 14/7/2026 cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.H.Y (sinh năm 1989, trú thôn Vân Thạch, xã Tân Định) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 14/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất tại cửa hàng tạp hóa do bà T.T.N (sinh năm 1968, trú thôn Vân Thạch, xã Tân Định) làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở đang bày bán 15 gói (tổng khối lượng 3,5kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Buôn Mê Thuột Quỳnh Trang” không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Tiếp tục mở rộng điều tra, cùng ngày, Tổ công tác kiểm tra địa điểm sản xuất cà phê bột tại thôn Phước Lâm, xã Tân Định do ông L.H.Y là con ruột bà T.T.N làm chủ.
Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ thêm 36 gói (tổng khối lượng 14,8kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Buôn Mê Thuột Quỳnh Trang”.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein in trên bao bì và không đạt Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định L.H.Y tự mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và sản xuất, đóng gói thành sản phẩm “Cà phê Buôn Mê Thuột Quỳnh Trang”.
Sau đó cung cấp cà phê cho bà T.T.N để bán ra thị trường. L.H.Y không đăng ký kinh doanh, không thực hiện công bố sản phẩm, không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại xã Tân Định, Quyết định khởi tố bị can đối với L.H.Y về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.