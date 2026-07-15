Điều tra số tiền hơn 22 tỷ đồng, công an bắt 4 người đàn ông

Tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng.

Ngày 14/7/2026, Công an thành phố Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 04 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm: 1986, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn An (sinh năm: 1985, trú tại phường Hương Thủy); Cao Hoàng Qúy (sinh năm: 1982, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991, trú tại phường Thanh Thủy, cùng thành phố Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 04 đối tượng - Ảnh: Công an TP Huế

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: từ ngày 04/6/2026 đến 07/07/2026, đối tượng Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng.

Hành vi này của các đối tượng Ngô Tá Thành, Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An có dấu hiệu của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, quy định tại Khoản 02 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.