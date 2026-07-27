Kiếm 48 tỷ đồng mỗi ngày, công ty taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang lớn nhanh đến mức nào?

Chỉ sau 2 năm hoạt động, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt doanh thu khủng.

Chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi chính thức ra mắt thị trường, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), doanh nghiệp vận hành thương hiệu taxi Green SM do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã lần đầu tiên hé lộ quy mô doanh thu lên tới 17.400 tỷ đồng trong năm 2025.

Con số này xuất hiện trong báo cáo giám sát xếp hạng tín nhiệm do Saigon Ratings mới công bố, đánh dấu lần đầu kết quả kinh doanh của GSM được công bố rộng rãi.

Từ startup "con số 0" đến doanh thu 17.400 tỷ đồng

GSM được thành lập vào tháng 3/2023 với mục tiêu phát triển dịch vụ gọi xe thuần điện, sử dụng ô tô và xe máy điện VinFast, doanh nghiệp đã đạt doanh thu 17.400 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 125% so với năm trước. Điều này đồng nghĩa doanh thu năm 2024 của GSM vào khoảng 7.700 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong một năm, doanh nghiệp đã tăng thêm gần 9.700 tỷ đồng doanh thu, mức tăng tuyệt đối cao hơn tổng doanh thu cả năm trước đó.

Báo cáo của Saigon Ratings cho biết vận tải hành khách vẫn là nguồn thu chủ lực của GSM, trong khi các mảng như giao hàng hay cho thuê xe mới đóng vai trò bổ trợ và được kỳ vọng mở rộng trong thời gian tới.

Cũng theo đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm này, GSM nắm khoảng 51,5% thị phần taxi công nghệ tại Việt Nam tính đến quý IV/2025.

Tốc độ tăng trưởng hiếm thấy

Nếu tính theo quy mô doanh thu, GSM đã đi từ con số 0 lên 17.400 tỷ đồng chỉ trong hơn 2 năm kể từ khi thành lập. Bình quân mỗi ngày năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 47,7 tỷ đồng doanh thu, tương đương gần 2 tỷ đồng mỗi giờ.

Đây là tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong lĩnh vực gọi xe, thị trường vốn đã có sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn như Grab, Be hay các hãng taxi truyền thống.

Theo Saigon Ratings, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi quá trình mở rộng nhanh đội xe điện, mạng lưới tài xế cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ taxi điện.

Đáng chú ý, dù doanh thu đã đạt 17.400 tỷ đồng, GSM vẫn liên tục tăng vốn trong năm 2026.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của GSM đã tăng từ khoảng 25.000 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng chỉ sau vài đợt điều chỉnh trong năm nay, tức tăng thêm 18.400 tỷ đồng, cao hơn cả doanh thu doanh nghiệp ghi nhận trong năm 2025.

Song song với đó, Green SM cũng đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, hiện diện tại Lào, Indonesia và Philippines, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn ưu tiên mở rộng quy mô thay vì tối ưu lợi nhuận.

Trong báo cáo giám sát công bố đầu tháng 4/2026, Saigon Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của GSM ở mức vnBBB+ với triển vọng “Ổn định”, đồng thời đánh giá doanh nghiệp tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường taxi công nghệ Việt Nam nhờ lợi thế tiên phong trong lĩnh vực vận tải thuần điện.