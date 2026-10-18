Khuyên chân thành: 5 kiểu dùng đĩa biến món ngon thành "món độc", sửa ngay còn kịp!

Ngay cả khi bản thân món ăn hoàn toàn không có vấn đề nhưng đựng trong những kiểu đĩa dưới đây thì có thể biến thành "thuốc độc" với cơ thể.

Những chiếc đĩa là vật dụng quen thuộc, gia đình nào bất kể giàu nghèo đều có. Mỗi người lại có những tiêu chí khác nhau khi chọn đĩa như: màu sắc, giá cả, kích thước… hay hoa văn. Tuy nhiên, có một điều quan trọng lại rất dễ bị bỏ qua. Đó là những chiếc đĩa dùng để đựng thức ăn, nếu chọn sai loại đĩa hay dùng sai cách có thể vô tình biến món ăn ngon của bạn thành “thuốc độc”.

Nếu bạn hay người nhà đang sở hữu những chiếc đĩa hay duy trì kiểu dùng đĩa độc hại dưới đây thì phải thay đổi ngay trước khi bệnh tật "ùn ùn" kéo đến:

1. Dùng đĩa giả sứ để đựng đồ ăn nóng

Đĩa giả sứ thường được yêu thích vì vẻ ngoài bắt mắt, nhẹ và giá thành rẻ. Tuy nhiên, chất liệu của chúng chủ yếu là nhựa melamine, có khả năng chịu nhiệt kém. Khi đựng thực phẩm nóng hoặc rửa bằng nước quá nóng, hấp cách thủy, dùng trong lò vi sóng thì nhựa này có thể bị phân hủy, sinh ra các chất độc hại như melamine và formaldehyde. Tương tự với đồ ăn có tính axit cao.

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Những chất này không chỉ gây ngộ độc mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận formaldehyde là hóa chất độc hại, xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1.

2. Thích dùng đĩa thủy tinh chất lượng kém

Đĩa thủy tinh chất lượng kém có thể chứa kim loại nặng như chì và cadmium, có nguy cơ ngấm vào thực phẩm và gây hại cho sức khỏe, bao gồm nguy cơ ung thư và tổn thương thần kinh. Ngoài ra, một số loại đĩa không chịu được nhiệt độ cao, dễ nứt hoặc vỡ khi đựng thực phẩm nóng, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Hơn nữa, lớp phủ trang trí trên đĩa thủy tinh chất lượng kém có thể chứa hóa chất độc hại và bề mặt không đồng đều khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Để đảm bảo an toàn, nên chọn đĩa thủy tinh từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn và kiểm soát chất lượng dù giá thành thường cao.

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3. Dùng đĩa tráng men nhiều họa tiết, sặc sỡ đựng đồ ăn nóng

Những chiếc đĩa tráng men với họa tiết đẹp mắt thường rất thu hút, nhưng chúng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Màu sắc và họa tiết có thể bong tróc và thẩm thấu vào thực phẩm. Hơn nữa, việc vệ sinh những chiếc đĩa này cũng gặp khó khăn do kết cấu phức tạp, dễ tích tụ vi khuẩn và cặn thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Nguy cơ ăn phải “thuốc độc” khi đựng thực phẩm trong đĩa tráng men nhiều hóa tiết, nhiều màu sắc sặc sỡ càng cao hơn khi chúng có giá rẻ, bị trầy xước hay đựng đồ nóng - nhất là món có nước ở nhiệt độ cao. Cũng không nên dùng trong lò vi sóng hay hấp cách thủy.

4. Đĩa bị xước hoặc hư hỏng, dùng quá lâu không chịu vứt bỏ

Cuối cùng, những chiếc đĩa đã bị xước, nứt hay hư hỏng cũng nên được vứt bỏ. Các vết nứt có thể ẩn chứa vi khuẩn và làm cho thực phẩm dễ bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, những chiếc đĩa này có thể giải phóng các chất độc hại ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng. Với những chiếc đĩa đã dùng quá nhiều năm cũng tương tự. Đặc biệt là nếu đĩa được sản xuất từ trước khi có quy định an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

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Ngoài ra, đĩa cũ hỏng cũng có nguy cơ gây thương tích do các mảnh vỡ sắc nhọn, và áp lực từ thực phẩm nóng có thể làm cho đĩa vỡ ra hoàn toàn. Chất lượng thực phẩm cũng bị ảnh hưởng theo, thậm chí thành “thuốc độc” khi ăn.

5. Dùng đĩa giấy, nhựa dùng một lần dùng đựng đồ ăn nóng

Mặc dù giá rẻ, rất tiện lợi nhưng đĩa dùng một lần dù bằng chất liệu giấy hay nhựa đều không phải lựa chọn an toàn cho sức khỏe. Đĩa giấy thường được tráng một lớp nhựa để chống thấm, nhưng lớp nhựa này có thể chứa hóa chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm nóng. Đĩa nhựa dùng một lần cũng tương tự, chúng có thể giải phóng các hóa chất độc hại như styrene hoặc phthalate khi gặp nhiệt độ cao.

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Hơn nữa, cả hai loại đĩa này đều có khả năng phân hủy kém, góp phần gia tăng ô nhiễm môi trường. Khả năng đựng đồ ăn, nhất là đồ nóng của chúng cũng kém. Vì vậy, chỉ trường hợp bất khả kháng mới dùng và chọn loại tốt, không tái sử dụng.