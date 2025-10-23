Không phải thịt bò, đây mới là loại thịt nhiều protein nhất: Cực bổ não, tăng cường miễn dịch

Trong danh sách 7 loại thịt giàu protein nhất đăng tải trên tạp chí Real Simple, thịt ức gà đã bỏ da đứng vị trí đầu tiên. Tiến sĩ dinh dưỡng người Mỹ Marissa Karp, người sáng lập MPM Nutrition, cho biết thịt ức gà không chỉ là nguồn protein tuyệt vời mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ức gà - Loại thịt nhiều protein nhất

Ức gà đã bỏ da là loại thịt nhiều protein nhất (Ảnh minh họa).

Ức gà là nguồn thực phẩm giàu protein có thể giúp cơ thể duy trì cảm giác no lâu, tăng cường sức khỏe cơ bắp và ổn định lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, ức gà cũng rất giàu vitamin B3 (loại vitamin giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng) và vitamin B6 (hỗ trợ chức năng não bộ và hệ miễn dịch).

Các nghiên cứu cho thấy ức gà có hàm lượng protein cao, với 32g protein trong mỗi 100g thịt đã bỏ da. Lượng protein này cao hơn hẳn so với lượng protein trong 100g thăn bò - 26g.

Salad ức gà - một món ăn quen thuộc từ ức gà (Ảnh minh họa).

Với lượng protein cao như vậy, chỉ ăn 100g ức gà đã cung cấp được gần một nửa lượng protein khuyến nghị cho một người trưởng thành. Điều đó đã giúp ức gà trở thành lựa chọn phù hợp cho những người luyện tập thể thao hay có nhu cầu bổ sung protein với liều lượng cao.

Thêm vào đó, giá của ức gà lại rất bình dân. Trung bình, giá ức gà ở khoảng 50.000 - 80.000 đồng/kg. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với thịt bò - loại thịt nhiều người tưởng rằng giàu protein nhất.

Lợi ích vượt trội cho sức khỏe

Ức gà sốt tiêu chanh (Ảnh minh họa).

Không chỉ cung cấp protein, ức gà còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Theo thông tin từ New York Times, đây là loại thịt ít chất béo bão hòa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. 100g ức gà đã bỏ da chứa chỉ 1g chất béo bão hòa. Trong khi các loại thịt khác như thịt đỏ có lượng chất béo bão hòa cao hơn. Hơn nữa, ức gà còn chứa axit béo oleic và linoleic, hai loại chất béo không bão hòa giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, ức gà cũng cung cấp các vitamin B quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là B6 và B3, hỗ trợ sức khỏe não bộ và giúp duy trì chức năng thần kinh. Các vitamin này còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất DNA, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đồng thời tăng cường trí nhớ, khả năng học tập và sự tập trung.

Ức gà hầm rau củ (Ảnh minh họa).

Very Well Fit thông tin, ức gà còn chứa tryptophan, một axit amin thiết yếu giúp điều hòa quá trình tổng hợp protein. Tryptophan cũng góp phần vào khả năng tổng hợp serotonin của não. Những người thiếu hụt serotonin có thể gặp các triệu chứng trầm cảm hoặc gặp vấn đề về trí nhớ. Tryptophan cũng đóng vai trò trong quá trình sản xuất melatonin, một hormone quan trọng cho giấc ngủ.

Thêm lý do để chọn ức gà vào chế độ ăn

Ngoài thành phần dinh dưỡng ấn tượng, một trong những lý do tại sao bạn nên thêm ức gà vào chế độ ăn đó là nó rất linh hoạt trong chế biến. Bạn có thể nướng, xé nhỏ, nấu súp hoặc làm thành các món cuốn, giúp bữa ăn thêm phong phú và đa dạng.

Để giữ nguyên lợi ích sức khỏe của ức gà, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng phương pháp nấu ăn ít chất béo như nướng, hấp hay chiên không dầu. Điều này giúp giữ lại lượng protein cao mà không làm tăng thêm lượng chất béo không cần thiết. Các món ăn đơn giản như ức gà xào tỏi, ức gà nướng chanh tỏi hay salad ức gà đều rất dễ chế biến và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

