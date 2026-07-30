Không phải Sa Pa, Việt Nam có 1 nơi mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 20 độ, 3 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh, được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc"

Trong giai đoạn 2022-2024, World Travel Awards ba năm liên tiếp vinh danh nơi này là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới".

Xã Tam Đảo (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc” khi chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển.

Tên gọi Tam Đảo bắt nguồn từ ba ngọn núi Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa nhô lên giữa biển mây, có thể quan sát từ Hà Nội vào những ngày trời quang. Tam Đảo chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia vào tháng 1/2022.

Nằm ở độ cao hơn 900 m so với mực nước biển, Tam Đảo sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm với nền nhiệt phổ biến khoảng 20 độ C, hiếm khi vượt 25 độ C. Cùng với cảnh quan núi non hùng vĩ và bầu không khí trong lành, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày quen thuộc của du khách, đặc biệt trong những đợt nắng nóng mùa hè.

Sức hút của Tam Đảo cũng được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong giai đoạn 2022-2024, World Travel Awards ba năm liên tiếp vinh danh Tam Đảo là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới". Nhiều chuyên trang quốc tế như Travel and Tour World cũng đánh giá cao nơi đây như một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè.

Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, Tam Đảo còn ghi dấu với những công trình mang kiến trúc châu Âu được phát triển qua các giai đoạn đã tạo nên diện mạo vừa cổ kính, vừa hiện đại cho thị trấn vùng cao này.

Trong đó nổi bật là Tam Dao Castle - tòa lâu đài từng "gây sốt" trên mạng xã hội.

Tọa lạc trên đồi Toàn Quyền, gần trung tâm thị trấn, Tam Dao Castle được xây dựng trên nền cũ của Dinh Toàn quyền Pháp với diện tích khoảng 3.000 m2. Công trình lấy cảm hứng từ hai lâu đài nổi tiếng của châu Âu là Peles và Neuschwanstein, kết hợp giữa phong cách Neo Gothic và Phục Hưng.

Kiến trúc lâu đài nổi bật với những đường viền gỗ sẫm màu, mái lợp đá Ardoise, tháp cao vút cùng hệ thống cửa vòm, sàn đá xám, đá marble tông trầm và các tượng thần La Mã bố trí trong khuôn viên. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng đá cẩm thạch nguyên khối, tạo nên không gian sang trọng, đậm phong cách châu Âu.

Theo tìm hiểu, Tam Dao Castle gắn với tên tuổi ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Hồng. Ông Trường từng tiết lộ tổng chi phí xây dựng công trình khoảng 400 tỷ đồng và kỳ vọng sau khi hoàn thiện, lâu đài sẽ trở thành một biểu tượng mới của Tam Đảo trong bối cảnh lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng cuối tuần ngày càng tăng.

Được biết đến là một trong những doanh nhân gắn bó lâu năm với Tam Đảo, ông Lê Xuân Trường còn đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn tại địa phương như Khách sạn Venus Tam Đảo (400 tỷ đồng), khu ẩm thực 80 tỷ đồng, khu nhà dịch vụ 33 tỷ đồng, cáp treo Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo hơn 900 tỷ đồng, Belvedere Resort Tam Đảo 270 tỷ đồng cùng các công trình như Rock Café và Quán Gió.

Ngoài lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, Lạc Hồng cũng tham gia thi công nhiều công trình lớn như Phòng họp chính Nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Trung tâm Thông tấn xã Việt Nam, Viglacera Tower, trụ sở Gelex, tòa nhà Geleximco, tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc và Trạm bơm Yên Sở.