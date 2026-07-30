Cuba vừa có một thay đổi quan trọng trên toàn quốc, sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế

Thay đổi này sẽ có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Cuba.

Người dân Cuba trong lễ kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada, ngày 26/7. Ảnh: ĐSQ Cuba tại Vương quốc Anh

Mới đây, theo TTXVN, Chính phủ Cuba đã quyết định nới lỏng những quy định hạn chế với các chủ thể kinh tế phi Nhà nước theo khuôn khổ pháp lý mới đối với những doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do.

Theo bà Lazara Mercedes Lopez Acea, Chủ tịch Viện Quốc gia về các chủ thể kinh tế phi nhà nước, cho biết, các biện pháp này là một phần của gói 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế và xã hội đã được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua vào tháng 6/2026.

Bà Lazara Mercedes Lopez Acea cho biết, các quy định mới bao trùm các lĩnh vực như công nghiệp, sản xuất, năng lượng, khai thác mỏ, vận tải, dược phẩm và thương mại. Đáng chú ý, chương trình cải cách được thực hiện sau những cuộc tham vấn với các chủ thể kinh tế phi nhà nước trong bối cảnh khó khăn kinh tế và vòng vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba.

Trong đó, với lĩnh vực thương mại, Bộ Nội thương Cuba đã bãi bỏ các quy định hạn chế đối với hoạt động bán buôn của các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã phi nông nghiệp. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cho phép các pháp nhân nhà nước và tư nhân đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp xe điện để lắp ráp và bán thương mại.

Với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế Cuba sẽ tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ y tế ở cả 3 cấp độ dành riêng cho nhà nước. Đồng thời, Bộ cho phép các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã phi nông nghiệp quản lý các dịch vụ dược phẩm.

Chủ tịch Viện Quốc gia về các chủ thể kinh tế phi nhà nước khẳng định, các biện pháp mới sẽ mở rộng sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào nền kinh tế Cuba mà không làm thay đổi vai trò lãnh đạo của các doanh nghiệp Nhà nước.

Cuba thảo luận về các giải pháp để giải quyết thách thức kinh tế - xã hội

Cuba đang nỗ lực cải cách để giải quyết những thách thức về kinh tế - xã hội. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, vào ngày 29/7, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7 trong 2 ngày (29 và 30/7) với chương trình nghị sự tập trung vào việc thảo luận, phân tích và tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, chương trình nghị sự này đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi về kinh tế - xã hội đã được thực hiện trong những tháng gần đây, bên cạnh việc đánh giá tiến độ của Chính phủ hướng tới các mục tiêu trong năm 2026. Đồng thời, các đại biểu sẽ tiến hành xem xét việc thực hiện ngân sách Nhà nước trong nửa đầu năm, cũng như báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 và ý kiến do các Ủy ban Quốc hội chuẩn bị.

Ngoài ra, theo TTXVN, chương trình nghị sự của Quốc hội Cuba bao gồm cả việc phân tích và phê duyệt các dự án lập pháp quan trọng. Trong đó, có các luật về đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tổ chức hành chính Nhà nước Trung ương, nhà ở, bộ luật lao động và hệ thống định danh cá nhân và cư trú. Đồng thời, các nghị định, luật được Hội đồng Nhà nước thông qua trong thời gian giữa các kỳ họp sẽ được trình lên để phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 12/6, theo tờ Granma, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thông báo các biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và củng cố nền kinh tế, nhằm vượt qua khó khăn từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Chủ tịch nước Cuba cho biết, quốc gia này sẽ mở thêm nhiều lĩnh vực cho khu vực tư nhân tham gia và đơn giản hóa quy trình phê duyệt đối với các dự án kinh doanh mới. Cụ thể, danh mục hoạt động bị cấm với các hình thức kinh tế ngoài quốc doanh sẽ được thu hẹp để mở rộng tối đa phạm vi hoạt động của họ. Đồng thời, một quy trình đang được tiến hành nhằm phê duyệt toàn bộ hồ sơ đăng ký còn tồn đọng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Như vậy, theo các biện pháp cải cách mới, Chính phủ Cuba sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nền kinh tế với điều kiện bình đẳng như nhà đầu tư nước ngoài.