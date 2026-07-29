Sau 4 năm, một mô hình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giúp nhiều người Việt Nam đổi đời, "tự tin giao tiếp"

Mô hình này không chỉ giúp nhiều người dân có thêm thu nhập bền vững mà còn tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Đó là chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”. Đây là chương trình do Tập đoàn Vingroup và tỉnh Khánh Hòa đồng triển khai kể từ tháng 8/2022.

Sau 4 năm, chương trình này không chỉ giúp hàng trăm nghìn người dân có thêm cơ hội tự tin giao tiếp với người nước ngoài, mà còn từng bước xây dựng hệ sinh thái học tập cộng đồng, biến năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của cộng đồng thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Chương trình này mới được vinh danh Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026, trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 18 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), nơi tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, mô hình tạo tác động tích cực tới cộng đồng và phát triển bền vững. Chương trình đã góp phần hiện thực hóa nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), trong đó có giáo dục chất lượng, việc làm bền vững, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy quan hệ đối tác.

“Biết tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”

Trước đây, mỗi khi có khách nước ngoài ghé quán, chị Khánh, một tiểu thương bán sinh tố tại Chợ Đầm (Nha Trang) thường chỉ biết mỉm cười và ra dấu vì không đủ tự tin giao tiếp. Chị chia sẻ, không ít lần, khách rời đi chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

Tuy nhiên, sau khi tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh Chợ Đầm thuộc Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh", chị Khánh dần có thể chào hỏi, giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với du khách.

"Biết tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Khách hỏi gì mình cũng hiểu và tư vấn được, nên cơ hội bán hàng cũng tốt hơn", chị Khánh chia sẻ.

Ông Dương Minh Phô, thành viên của CLB tiếng Anh Xích lô tự tin diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh. Ảnh: VinUni

Giống như chị Khánh, ông Dương Minh Phô, tài xế xích lô nhiều năm làm việc tại Nha Trang từng rất ngại khi gặp khách quốc tế. Nhưng giờ đây, ông có thể giới thiệu các điểm du lịch bằng tiếng Anh, trò chuyện với du khách, và thậm chí tham gia biểu diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh trước hàng trăm khán giả.

Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” cũng mở ra cơ hội học tập cho nhiều nhóm yếu thế. Minh chứng là tại CLB tiếng Anh của Mái ấm Tâm Đức, cô bé khiếm thị Hoàng Yến từ chỗ rụt rè đã dần tự tin giao tiếp và tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè. Với cô bé, ngoại ngữ không chỉ là môn học mà còn là hành trang để theo đuổi ước mơ.

“Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” là chương trình mang lại cơ hội học tập cho nhiều nhóm đối tượng, đồng thời còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch và dịch vụ, ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa. Theo đó, khi ngày càng nhiều người dân có thể giao tiếp với du khách quốc tế, thì trải nghiệm của du khách được cải thiện, từ đó năng lực cạnh tranh của điểm đến cũng được nâng lên.

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Khánh Hòa

Bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, đại diện ĐH VinUni nhận Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026 tại Bangkok. Ảnh: VinUni

Thay vì coi tiếng Anh là môn học dành riêng cho học sinh, chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đưa việc học và thực hành ngoại ngữ vào nơi làm việc, khu dân cư, điểm du lịch, chợ truyền thống và các hoạt động cộng đồng.

Kết quả, sau 4 năm triển khai, chương trình đã mở rộng tới 64 phường, xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tính đến tháng 5/2026, có hơn một triệu người đã thay đổi nhận thức về vai trò của tiếng Anh đối với học tập, công việc và cuộc sống; hơn 600.000 lượt người hưởng lợi từ chương trình. Riêng giai đoạn 4 của chương trình, có hơn 300.000 người trực tiếp tham gia các hoạt động, tăng 77% so với giai đoạn trước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của chương trình, ĐH VinUni (thuộc Vingroup) phát triển mô hình Digital English. Đây là mô hình giáo dục cộng đồng kết hợp năng lực ngoại ngữ với nền tảng số, giúp người dân học tập, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày.

VinUni hiện đã chuẩn hóa mô hình tiếng Anh số (Digital English), bao gồm nền tảng số, hệ thống học liệu, quy trình vận hành, chương trình đào tạo tình nguyện viên và cơ chế đánh giá. Đến nay, mô hình này sẵn sàng chuyển giao và triển khai trên quy mô lớn tại các địa phương có định hướng phát triển du lịch trên cả nước. Đáng chú ý, nhờ được số hóa và chuẩn hóa, mô hình có thể được chuyển giao nhanh, triển khai đồng bộ và điều chỉnh phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đã giúp thành lập 800 câu lạc bộ tiếng Anh với gần 42.000 thành viên, được vận hành bởi hơn 700 tình nguyện viên. Thực tế có khoảng 80% câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hằng tuần, qua đó tạo môi trường thực hành tiếng Anh thường xuyên ngay trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh", cho biết: "Qua 4 năm triển khai, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào học ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực hội nhập và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh".

Trong giai đoạn tiếp theo, ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục phát triển nền tảng Digital English với AI, xây dựng mạng lưới 1.000 Đại sứ tiếng Anh địa phương và kết nối với các tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sa Pa hay TP HCM nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.