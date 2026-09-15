Không phải rượu! Hãy từ bỏ thứ mà gan “ghét” nhất ngay hôm nay

Bên cạnh rượu, một thứ khác trong chế độ ăn hằng ngày cũng có thể âm thầm gây hại cho gan.

Nói thẳng vào vấn đề, cách bảo vệ gan trực tiếp, đơn giản và dễ thực hiện nhất chính là: Hạn chế đồ uống có đường.

Nhiều người nghe đến “đồ uống có đường” có thể lập tức nghĩ: “Nước ngọt, trà đen đóng chai… tôi bỏ từ lâu rồi”; “Uống ít nước ngọt thì ai chẳng biết”.

Khoan vội. Hãy thử xem những điều dưới đây có phải thói quen hằng ngày của bạn không:

Buổi sáng, bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê pha thêm nước ép trái cây hoặc sữa có hương vị... Buổi trưa, suất ăn lại được tặng kèm đồ uống, quá hời — nước mơ chua, sữa đậu nành ngọt, nước quất chanh… Buổi chiều, văn phòng theo lệ lại gọi trà sữa, trà trái cây; vừa họp vừa làm việc, cứ phải hút vài ngụm để “sống sót”... Buổi tối, chợt nhận ra hôm nay ăn chưa đủ rau quả, lại làm một cốc nước ép để “bổ sung sức khỏe”...

Đúng là ngày càng ít người uống các loại nước ngọt đóng chai, nhưng lượng “nước ngọt” mà họ nạp vào cơ thể lại chẳng hề giảm!

Đồ uống chứa nhiều đường ngày càng quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. (Ảnh minh họa)

Điều này khiến không ít người nhìn vào kết quả khám sức khỏe với chỉ số gan nhiễm mỡ và chức năng gan bất thường rồi vò đầu bứt tai: Rõ ràng không ăn nhiều đồ chiên rán, cũng không mấy khi uống rượu, thậm chí còn chẳng béo, vậy tại sao gan đột nhiên có vấn đề?

Thủ phạm phía sau có thể chính là những loại đồ uống ngọt mà bạn vô tình uống mỗi ngày!

Bạn có phải người đi làm phải nhờ trà sữa, trà trái cây, cà phê để “tiếp sức” hay không?

Chỉ một thay đổi nhỏ là giảm đồ uống có đường trong chế độ ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan giảm đáng kể gánh nặng trong thời gian ngắn, có thể xem là một trong những cách bảo vệ gan dễ bắt đầu nhất.

Giảm đồ uống có đường, gan có thể hưởng lợi nhanh chóng

Nhiều thói quen tốt cho sức khỏe phải duy trì trong một năm, thậm chí lâu hơn mới nhìn thấy kết quả. Nhưng với việc giảm đồ uống có đường, gan có thể cải thiện chỉ sau vài tuần.

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy khi thay thế đồ uống có đường trong chế độ ăn hằng ngày của những người tham gia bằng đồ uống không đường, chỉ sau 12 tuần, lượng mỡ trong gan đã giảm 26%.

Một nghiên cứu khác trên trẻ em mắc gan nhiễm mỡ tập trung hạn chế đồ uống có đường, đồng thời giảm lượng đường tự do xuống dưới 3% tổng năng lượng. Chỉ sau 8 tuần, lượng mỡ trong gan giảm từ 25% xuống 17%, các chỉ số khác của gan cũng được cải thiện.

Những người tham gia không được yêu cầu tăng cường tập luyện hay kiểm soát thêm lượng calo.

Chỉ bằng cách kiểm soát lượng đường tự do chủ yếu đến từ đồ uống có đường, sức khỏe gan đã có sự cải thiện rõ rệt trong thời gian tương đối ngắn.

Vì sao gan lại phản ứng nhanh như vậy khi chúng ta “cắt giảm” đồ uống có đường?

Bởi đồ uống có đường là một trong những nguồn cung cấp đường tự do phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Chỉ vài ngụm là bạn có thể đưa một lượng lớn đường vào cơ thể trong thời gian ngắn, tạo ra gánh nặng chuyển hóa đáng kể cho gan và toàn cơ thể.

Đồ uống có đường là một trong những nguồn cung cấp đường tự do phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua nhất trong cuộc sống hằng ngày. (Ảnh minh họa)

Fructose trong đồ uống thậm chí có thể đi vào gan và được chuyển hóa thành chất béo, từ đó dễ thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ trong gan.

Có những người không béo, cũng không thích đồ chiên rán nhưng vẫn được phát hiện gan nhiễm mỡ. Rất có thể họ đã nạp quá nhiều fructose từ trà sữa và các loại đồ uống khác. Một nghiên cứu cho thấy tới 80% người mắc gan nhiễm mỡ nhưng không béo phì có tình trạng tiêu thụ fructose quá mức.

Không chỉ gan nhiễm mỡ, đồ uống có đường còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh gan khác.

Nghiên cứu cho thấy chỉ cần uống thêm một cốc đồ uống có đường mỗi ngày, khoảng 225 ml, nguy cơ tổn thương gan có thể tăng đáng kể:

Nguy cơ mắc bệnh gan nghiêm trọng tăng 18%. Nguy cơ xơ gan tăng 21%. Nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính tăng 37%.

Tác hại của đồ uống có đường đối với gan thường âm thầm và diễn ra thường xuyên.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là chỉ cần bớt vài ngụm “nước ngọt ngọt” mỗi ngày, bạn đã có thể giúp gan giảm đáng kể gánh nặng:

Đổi trà sữa đang uống sang trà nguyên chất không đường. Đổi các loại cà phê pha nhiều hương vị sang latte hoặc Americano không đường. Chủ động từ chối đồ uống tặng kèm trong suất ăn giao tận nơi.

Tất nhiên, nếu đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ và muốn thực sự cải thiện tình trạng này, cai rượu, giảm cân, ăn uống cân bằng và tập luyện thường xuyên vẫn rất quan trọng.

Nhưng nếu phải chọn một việc dễ bắt đầu nhất, giảm đồ uống có đường có thể là lựa chọn có “độ khó” thấp, ít khiến bạn cảm thấy khổ sở nhưng vẫn mang lại lợi ích đáng kể.

Gan của bạn vẫn đang âm thầm “làm thêm giờ” mỗi ngày để xử lý các chất mà cơ thể hấp thu. Từ hôm nay, hãy bớt cho gan một chút “gánh nặng ngọt ngào” và để cơ quan này được nghỉ ngơi nhiều hơn.