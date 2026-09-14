Lời khuyên cho tất cả những người hay uống trà, cà phê

Nghiên cứu trên gần 980.000 người phát hiện một thói quen khi uống trà, cà phê có thể liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Uống những đồ uống “rất nóng” (ví dụ như trà, cà phê được pha ở nhiệt độ cao) có thể làm tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc ung thư thực quản, theo nghiên cứu lớn nhất thế giới về mối liên hệ này. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Oxford Population Health, Đại học Oxford, phân tích dữ liệu của gần 980.000 người trưởng thành tại Anh.

So với những người cho biết họ uống đồ uống ở mức “ấm”, những người thích uống “nóng” có nguy cơ mắc ung thư cao hơn khoảng 1,7 lần.

Con số này tăng lên khoảng 3 lần ở những người uống đồ uống “rất nóng”. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện lượng đồ uống nóng tiêu thụ có thể đóng vai trò nhất định. Những người uống từ 6 cốc đồ uống nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) cao hơn 71% so với những người uống dưới 6 cốc.

Tuy nhiên, nghiên cứu không ghi nhận mối liên hệ tương tự giữa việc uống đồ uống nóng và ung thư biểu mô tuyến thực quản, một dạng ung thư thực quản phổ biến khác.

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Các chuyên gia cảnh báo chất lỏng ở nhiệt độ quá cao có thể làm tổn thương những tế bào lót thực quản - còn được gọi là ống dẫn thức ăn của cơ thể.

Thêm sữa lạnh hoặc đơn giản là chờ đồ uống nguội bớt trước khi uống có thể giúp loại bỏ nguy cơ này.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từng đưa ra cảnh báo vào năm 2016 rằng đồ uống rất nóng, trên 65°C, “có khả năng gây ung thư ở người” và là “một trong những nguyên nhân có khả năng gây ung thư thực quản”.

Nghiên cứu mới cho biết nhiệt độ khi người dân ở các nước phương Tây uống cà phê và trà được ước tính vào khoảng 60°C.

Lời khuyên để giảm nguy cơ

Fiona Osgun, Trưởng bộ phận thông tin sức khỏe của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK), cho biết: “Mặc dù nguy cơ được chẩn đoán mắc loại ung thư này tại Anh vẫn tương đối thấp, nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy uống đồ uống rất nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản.”

“Tuy nhiên, mọi người có thể thực hiện một bước đơn giản để giảm nguy cơ - hãy để một tách trà nguội bớt trước khi uống. Và những cách quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc loại ung thư này là không hút thuốc và hạn chế uống rượu.”

Tiến sĩ Keren Papier, trưởng nhóm nghiên cứu và nhà dịch tễ học dinh dưỡng cấp cao tại Oxford Population Health, cho biết: “Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra từ lâu rằng uống những loại đồ uống như mate ở nhiệt độ rất cao, vốn phổ biến tại Nam Mỹ, có liên quan đến nguy cơ mắc một số dạng ung thư thực quản cao hơn.”

(Mate là loại thức uống thảo mộc giàu caffeine, được làm từ yerba mate – một loài thực vật có nguồn gốc từ vùng Southern Cone ở Nam Mỹ.)

“Điều chưa rõ ràng là liệu điều này có áp dụng với nhiệt độ mà người dân ở các nước phương Tây thường uống đồ uống nóng hay không. Đây hiện là nghiên cứu lớn nhất xem xét câu hỏi này trên một quần thể tại Anh, nơi nhiều người uống trà và cà phê mỗi ngày.”

“Nghiên cứu bổ sung thêm bằng chứng hiện có rằng uống đồ uống rất nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản.”

“Cần có thêm nghiên cứu để xác định chính xác nhiệt độ của đồ uống có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ này.”

Ung thư thực quản là loại ung thư xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong thực quản. Thực quản nối miệng với dạ dày. Mức độ nghiêm trọng của ung thư thực quản phụ thuộc vào vị trí khối u trong thực quản, kích thước, việc ung thư đã lan rộng hay chưa và tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Hai dạng ung thư thực quản chính là ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô tế bào vảy. Hai loại này phát triển từ những loại tế bào khác nhau và có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau trong thực quản.

Mỗi năm tại Anh có khoảng 9.500 người được chẩn đoán mắc ung thư thực quản. Theo Cancer Research UK, đây là loại ung thư phổ biến thứ 14 tại Anh.

Ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản tương đối hiếm tại Anh, với nguy cơ một người mắc bệnh này trong suốt cuộc đời vào khoảng 1%.