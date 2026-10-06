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Không phải cá hồi: Mỹ đánh giá đây là loài cá "tốt nhất thế giới", chợ Việt bán nhiều, còn xuất khẩu đi Nhật, Úc

Thùy Linh
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Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, cá nằm trong nhóm thực phẩm lành mạnh nhờ cung cấp protein, vitamin D và nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Cá cũng là nguồn axit béo omega-3 quan trọng, có lợi cho sức khỏe tim mạch và hoạt động của não bộ. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng giữa các loại cá không hoàn toàn giống nhau. Trong danh sách những loại cá tốt cho sức khỏe do Cleveland Clinic công bố, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpano đặc biệt nhấn mạnh một số lựa chọn đáng cân nhắc đưa vào thực đơn.

Trong đó, cá mòi đứng đầu danh sách. TTheo chuyên gia Julia Zumpano, loại cá này có hàm lượng omega-3 cao, thường được đánh bắt trong tự nhiên và có mức giá tương đối phải chăng.

Chỉ với khẩu phần khoảng 85 g, cá mòi có thể cung cấp khoảng 2 g omega-3, con số được đánh giá cao so với nhiều loại cá khác.

Không chỉ giàu omega-3, cá mòi còn cung cấp nhiều vi chất như canxi, sắt, vitamin D, magie, phốt pho, kali, kẽm, đồng, mangan và selen. Loại cá này cũng chứa nhiều vitamin nhóm B cùng vitamin A, E và K.

- Ảnh 1.

Tại Việt Nam, cá mòi sinh sống ở vùng biển và khu vực nước lợ tại các cửa sông. Trước đây, loại cá này từng xuất hiện nhiều ở sông Hồng, sông Yên và sông Thu Bồn.

Cá mòi có thể được chế biến thành nhiều món quen thuộc như kho nghệ, chiên rán, nấu canh hoặc làm chả. Theo chuyên gia Zumpano, một cách thưởng thức đơn giản khác là thêm nước cốt chanh và một thìa dầu ô liu vào cá mòi. Loại cá này cũng có thể ăn cùng cà chua tươi và các loại rau thơm như húng quế hoặc oregano.

Bên cạnh đáp ứng nhu cầu nội địa, cá mòi đóng hộp mang xuất xứ Việt Nam cũng đã vươn ra thị trường toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã giao dịch với khoảng 40 đối tác quốc tế.

Các điểm đến của sản phẩm trải rộng từ những thị trường lân cận như Thái Lan, Philippines, Campuchia, Bangladesh cho tới các thị trường xa và khó tính như Nhật Bản, Australia, Mỹ và Canada... với cơ cấu mặt hàng phong phú gồm cá mòi sốt cà chua, sốt cay, ngâm dầu đóng lon 145g, 155g và 190g.

(Tổng hợp)

Tags

cá mòi

omega-3

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