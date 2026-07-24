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Không nhận ra em gái búp bê của thủ môn Lâm Tây: 19 tuổi sexy hết nấc, diện bikini khoe body "đốt mắt", chân dài gần 1m80 cực phẩm

Tú Tú
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Từng gây chú ý với vẻ ngoài ngọt ngào như búp bê, em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm nay khiến dân mạng bất ngờ khi lột xác ngoạn mục ở tuổi 19.

Nếu từng quen với hình ảnh em gái thủ môn Đặng Văn Lâm với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng và vẻ đẹp trong trẻo như búp bê, nhiều người hẳn sẽ bất ngờ trước màn "lột xác" của cô nàng Đặng Thanh Giang trong bộ ảnh mới.

Ở tuổi 19, Đặng Thanh Giang ngày càng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, khỏe khoắn. Loạt ảnh Thanh Giang diện bikini màu hồng pastel được chụp trên bãi biển mới đây nhanh chóng nhận về nhiều lời khen nhờ vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút. Thiết kế bikini tối giản kết hợp quần jeans rách kéo hờ bên ngoài hay áo ren xuyên nhẹ đều góp phần tôn lên vòng eo nhỏ, đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể nổi bật.

Điểm gây chú ý nhất vẫn là chiều cao gần 1,80 m - lợi thế giúp cô sở hữu vóc dáng chẳng kém các người mẫu trẻ. Dù theo đuổi phong cách gợi cảm hơn trước, cô vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi đầy và làn da trắng sáng. Mái tóc tết hai bên cùng chiếc kính đen càng tạo cảm giác vừa cá tính vừa năng động.

 

 

 

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho màn "dậy thì thành công" của nàng hotgirl. Không ít người nhận xét em gái Văn Lâm ngày càng ra dáng fashionista, tự tin trước ống kính và có thần thái chuyên nghiệp.

Trước đó, cô từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và được ví như "búp bê sống". Với lợi thế chiều cao gần 1m80 cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo, cô thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường hay những chuyến du lịch.

Dù nổi tiếng nhờ là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, Đặng Thanh Giang hiện tại vẫn xây dựng hình ảnh theo hướng riêng khi theo đuổi đam mê làm người mẫu. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay sải bước trên sàn catwalk, Đặng Thanh Giang đều thu hút lượng tương tác lớn nhờ gu thời trang trẻ trung, hiện đại và vóc dáng ngày càng cuốn hút.

Bộ ảnh mới trên biển tiếp tục cho thấy sự thay đổi rõ rệt của cô gái 19 tuổi: từ hình tượng "em gái búp bê" đáng yêu ngày nào sang phong cách quyến rũ, tự tin nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ đặc trưng. Với chiều cao nổi bật cùng ngoại hình sáng, nhiều người cũng kỳ vọng cô nàng sẽ toả sáng khi lấn sân thời trang và người mẫu. 

Thanh Giang với chiều cao nổi bật gần bằng anh trai - thủ môn Đặng Văn Lâm

 

Visual ngọt ngào của em gái Văn Lâm

 

Cô nàng thử nhiều phong cách ở tuổi 19, từ nàng thơ ngọt ngào đến quý cô sang chảnh

Ngủ quên qua đêm ở nhà chị đồng nghiệp, anh chàng điển trai gặp cảnh khó xử vào sáng hôm sau
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Em gái Lâm Tây

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