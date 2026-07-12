Ngủ quên qua đêm ở nhà chị đồng nghiệp, anh chàng điển trai gặp cảnh khó xử vào sáng hôm sau

Hôm ấy, tôi về nhà chị Lan làm báo tường nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty đến 2 giờ sáng mới xong.

Tôi tên Kiên, năm nay 30 tuổi. Đi làm mấy năm nay, tôi vẫn nghĩ những chuyện "phim ảnh" như đồng nghiệp tỏ tình chắc chẳng bao giờ xảy ra với mình. Thế nhưng chỉ vì một cuộc thi vẽ báo tường của công ty, tôi lại rơi vào tình huống vừa bất ngờ vừa khó xử đến giờ nghĩ lại vẫn còn ngượng.

Năm nay công ty tổ chức cuộc thi vẽ báo tường nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Vì từ nhỏ tôi đã có chút năng khiếu hội họa nên cả nhóm giao cho tôi phụ trách phần trang trí. Sau vài buổi họp, mọi người thống nhất ý tưởng, còn tôi bắt đầu vẽ khung, phối màu và hoàn thiện các chi tiết.

Trong nhóm có chị Lan, 36 tuổi, nổi tiếng viết chữ rất đẹp. Chị nhận phần trình bày nội dung lên báo tường. Ban đầu ai cũng nghĩ làm trong giờ nghỉ là kịp, nhưng càng đến gần hạn nộp thì công việc ở công ty càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn tôi và chị Lan ở lại hoàn thiện.

Đến tối, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ mà báo tường vẫn còn dang dở. Nếu dừng lại thì hôm sau chắc chắn không kịp nộp. Chị Lan ngỏ ý mang báo tường về nhà chị làm tiếp vì nhà chị gần công ty, lại rộng rãi hơn. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ mong hoàn thành sản phẩm cho cả nhóm nên đồng ý.

Hai chị em vừa chỉnh sửa vừa động viên nhau cố thêm một chút. Tôi tiếp tục tô màu, còn chị Lan cẩn thận viết từng dòng chữ. Cứ thế, thời gian trôi lúc nào không hay. Đến khi hoàn thành, nhìn đồng hồ đã đúng 2 giờ sáng. Lúc ấy tôi mệt rã rời. Chị Lan bảo tôi ngồi nghỉ vài phút rồi hẵng về vì khuya quá. Tôi vừa ngồi xuống bàn uống cốc nước thì chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục.

Ảnh minh họa

Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh. Mở mắt ra, nhìn quanh một lúc tôi mới giật mình nhận ra mình đã ngủ qua đêm ở nhà chị đồng nghiệp. Tôi cuống cuồng đứng dậy, liên tục xin lỗi vì làm phiền chị. Chị Lan chỉ cười, bảo không sao, rồi đưa tôi cốc nước và bảo ăn sáng rồi hãy đi làm.

Tôi đang thu dọn đồ để về thì chị bất ngờ gọi tôi lại. Chị ngập ngừng một lúc rồi nói rằng chị đã có tình cảm với tôi từ khá lâu. Trước đây vì ít có cơ hội tiếp xúc nên chị chỉ giữ trong lòng. Đợt cùng nhau làm báo tường, hai chị em nói chuyện nhiều hơn, chị càng cảm thấy quý mến tôi nên muốn nói ra để sau này không phải tiếc nuối.

Nghe những lời ấy, tôi đứng lặng vài giây. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ chị Lan lại dành tình cảm cho mình. Chị hơn tôi vài tuổi, làm cùng công ty nhưng trước giờ chúng tôi chỉ xem nhau như đồng nghiệp.

Tôi hiểu để một người chủ động thổ lộ tình cảm cần rất nhiều dũng khí. Vì vậy, tôi không muốn làm chị tổn thương hay khiến chị xấu hổ. Tôi nhẹ nhàng nói rằng mình rất trân trọng tình cảm của chị, nhưng tôi đã có bạn gái. Tôi không muốn vì sự im lặng hay do dự của mình mà khiến chị nuôi thêm hy vọng.

Nghe xong, chị Lan đỏ mặt, có phần bối rối rồi vội xin lỗi. Chị bảo chị không hề biết tôi đã có người yêu, nếu biết chắc chắn chị sẽ không nói những lời đó. Tôi cười và bảo chị không cần xin lỗi. Tình cảm vốn không có đúng hay sai. Chỉ là mỗi người đến với nhau vào những thời điểm khác nhau, và tôi đã có người để mình yêu thương.

Sau hôm đó, cả hai vẫn làm việc bình thường. Ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng rồi mọi chuyện cũng dần trở lại như trước. Chúng tôi vẫn phối hợp công việc, vẫn chào hỏi và giúp đỡ nhau như những đồng nghiệp.

Qua câu chuyện ấy, tôi càng thấy sự thẳng thắn luôn là cách tốt nhất để tránh những hiểu lầm không đáng có. Nếu hôm đó tôi né tránh hay trả lời mập mờ, có lẽ mọi chuyện sẽ còn khó xử hơn rất nhiều.

Đôi khi trong cuộc sống, điều đáng quý không phải là được đáp lại tình cảm, mà là đủ chân thành để bày tỏ và đủ tôn trọng để chấp nhận câu trả lời của đối phương. Nhờ vậy, một mối quan hệ dù không thể tiến xa vẫn có thể khép lại trong sự văn minh và sự tôn trọng dành cho nhau.

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