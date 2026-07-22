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Không còn nghi ngờ gì nữa, iPhone xịn hơn cả 18 Pro Max sắp ra mắt

Đức Nam
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Apple đã ngầm xác nhận sẽ cho ra mắt một mẫu iPhone chưa từng xuất hiện từ trước đến nay.

Không còn nghi ngờ gì nữa, iPhone Ultra màn hình gập sắp ra mắt - Ảnh 1.

Trong khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Apple đang chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình vào tháng 9, gã khổng lồ Cupertino vẫn chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của iPhone Ultra. Ít nhất là chưa trực tiếp, mặc dù bản beta dành cho nhà phát triển iOS 27 mới nhất chứa bằng chứng cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đang trên đường ra mắt.

Các thiết bị gập kiểu sách thường có hai pin, mỗi pin được đặt ở một nửa thiết bị.

Các tin đồn cho rằng iPhone Ultra sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự. Bản beta 4 của iOS 27 dành cho các nhà phát triển đã xác nhận điều này.

Được Macworld và MacRumors xác nhận, các chuyên gia phân tích mã đã tìm thấy các đoạn mã đề cập rõ ràng đến một chiếc iPhone có nhiều pin.

Không có chiếc iPhone nào hiện tại sử dụng nhiều pin. Điều này cho thấy rõ ràng rằng iPhone Ultra, hoặc bất cứ tên gọi nào khác của nó, sẽ thực sự cùng xuất hiện với iPhone 18 Pro.

Mặc dù Apple thường giữ bí mật về các sản phẩm tương lai, nhưng các nhà phát triển thường tìm ra thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt trong phần mềm trước khi phát hành. Ví dụ, bản beta đầu tiên của iOS 27 đã đề cập đến tính năng phát hiện góc và các chế độ gập.

Về dung lượng pin, hai viên pin được đồn đoán có dung lượng định mức lần lượt là 1.921mAh và 2.962 mAh, tổng cộng là 4.883 mAh. Dung lượng thực tế có thể là 5.000 mAh, thấp hơn con số 5.800m Ah được đưa ra trong một số tin đồn trước đó.

Pin 5.000m Ah vẫn sẽ nhỉnh hơn so với những gì các điện thoại gập phổ thông khác cung cấp, mặc dù nó sẽ kém xa so với pin silicon-carbon 6.660 mAh được tìm thấy trong các điện thoại gập của Trung Quốc.

Mặc dù gia nhập thị trường điện thoại gập khá muộn, iPhone Ultra được cho sẽ cạnh tranh sòng phẳng với dòng Fold của Samsung. Trong khi công ty Hàn Quốc dự kiến xuất xưởng từ 5,5 đến 6 triệu thiết bị gập trong năm nay, Apple đặt mục tiêu xuất xưởng 10 triệu chiếc.

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Tags

điện thoại

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra

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