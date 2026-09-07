Không cần mặc đồ tập, không cần đến phòng gym: Bài tập 5 phút giúp kích hoạt tuần hoàn, ngừa cục máu đông hiệu quả

Một động tác đơn giản có thể "kích hoạt" tuần hoàn máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông một cách hiệu quả, theo hướng dẫn từ một bệnh viện.

Có một loại bài tập không cần mặc đồ tập, không cần đến phòng tập gym nhưng lại có thể giúp ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng như cục máu đông. Bài tập đó chính là động tác co duỗi mắt cá chân!

Ngồi, đứng hoặc nằm lâu có thể dễ dàng dẫn đến cục máu đông. Các cục máu đông nhỏ có thể ảnh hưởng đến lượng và tốc độ lưu thông máu, trong khi các cục máu đông lớn có thể làm tắc nghẽn mạch máu và ngăn cản dòng chảy máu.

Huyết khối tĩnh mạch được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó thường hình thành mà không có triệu chứng rõ ràng. Khi các triệu chứng xuất hiện, tình trạng này có thể rất nghiêm trọng và thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Ngồi, đứng hoặc nằm lâu đều làm tăng đáng kể nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới. Do cơ bắp chân không co bóp, tốc độ tuần hoàn máu tĩnh mạch chậm lại đáng kể, khiến máu dễ bị ứ đọng ở chi dưới. Điều này tạo điều kiện cho các chất đông máu tích tụ và dần dần hình thành cục máu đông.

Nếu cục máu đông vỡ ra, nó có thể di chuyển trong máu và làm tắc nghẽn các mạch máu trong phổi, gây ra chứng thuyên tắc phổi có thể dẫn đến tử vong. Do đó, việc ngăn ngừa hình thành cục máu đông đặc biệt quan trọng đối với những người dành thời gian dài ngồi, đứng hoặc nằm.

Bài tập co duỗi mắt cá chân giúp "kích hoạt" tuần hoàn máu

Một động tác đơn giản có thể "kích hoạt" tuần hoàn máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông một cách hiệu quả - đó là động tác gập duỗi bàn chân, hay còn gọi là "bài tập co duỗi mắt cá chân".

Thông qua các động tác gập và duỗi đơn giản của mắt cá chân, mắt cá chân hoạt động như một "máy bơm máu" nhỏ, đẩy máu tĩnh mạch ở chi dưới trở lại tim nhanh hơn nhờ sự co và giãn của các cơ.

Quá trình này không chỉ làm giảm tình trạng ứ đọng máu do ngồi, đứng hoặc nằm lâu mà còn cải thiện vi tuần hoàn và giảm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.

Làm thế nào để thực hiện bài tập co duỗi mắt cá chân?

Bác sĩ Lưu Bình, Khoa Y học gia đình, Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Y Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), đã đăng bài trên trang thông tin của bệnh viện, hướng dẫn cách thực hiện bài tập co duỗi mắt cá chân.

Gập ngón chân: Từ từ gập các ngón chân về phía thân trên, cảm nhận các cơ ở bắp chân căng lên. Gót chân có thể hơi nhấc khỏi giường hoặc mặt đất. Giữ trong 5-10 giây.

Ảnh của Bệnh viện Y học cổ truyền huyện An Phúc, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Duỗi thẳng các ngón chân: Ấn mạnh các ngón chân xuống, như thể đang nhấn ga, cảm nhận các cơ bắp chân căng lên. Giữ trong 5-10 giây.

Ảnh của Bệnh viện Y học cổ truyền huyện An Phúc, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Xoay tròn: Lấy khớp mắt cá chân làm trung tâm, xoay các ngón chân theo vòng tròn 360 độ, duy trì phạm vi chuyển động tối đa trong khả năng cho phép của bạn.

Khi thực hiện bài tập này, hãy chú ý đến 3 điểm sau:

- Thực hiện các động tác chậm rãi: cảm nhận sự co và giãn của các cơ để đạt hiệu quả tốt hơn.

- Biên độ chuyển động nên rộng: trong phạm vi chuyển động không gây đau, hãy cố gắng đạt được góc độ lớn nhất có thể.

- Tần suất phải đủ: thực hiện trong 5-10 phút mỗi giờ, hoặc thực hiện mỗi nhóm động tác 20-30 lần, nhiều lần trong ngày.

Hãy bắt đầu với số lần lặp lại ít hơn trong buổi tập đầu tiên, và tăng dần khi bạn đã quen. Dành ra vài phút mỗi ngày; bạn có thể tập trong khi làm việc hoặc xem TV.