Không ai dám tin đây là con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines

Công chúng phải dụi mắt nhiều lần khi xem loạt ảnh mới nhất của con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines.

Cô bé Zia - con gái cặp đôi vàng showbiz Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả khắp châu Á. Trong chiều 20/7, Philstar cho hay, tài tử Dingdong Dantes vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình được chụp từ buổi đi chơi cùng ái nữ và nữ diễn viên nhí Sienna Stevens. Được biết, Sienna Stevens từng đảm nhận vai diễn con gái của Dingdong trong 1 bộ phim hồi trước.

Trong loạt hình do tài tử Dingdong Dantes đích thân đăng lên, cô bé Zia gây chú ý với vóc dáng cao ráo khi mới 10 tuổi. Truyền thông Philippines cũng nhận xét rằng Zia thừa hưởng nhiều đường nét từ cả bố lẫn mẹ. Nhìn chung cô bé đã thay đổi quá nhiều so với lúc nhỏ, khiến nhiều khán giả ngạc nhiên, suýt chút nữa không nhận ra. Đông đảo netizen bày tỏ vẻ ngạc nhiên trước diện mạo thay đổi của ái nữ nhà Marian Rivera - Dingdong Dantes: “Tôi không nhận ra cô bé Zia năm nào nữa rồi”, “Mới sau 2 năm mà bé thay đổi nhiều quá”, “Zia trông rất cao ráo so với những bé gái khác cùng tuổi. Bé lớn nhanh và thay đổi nhiều thật”,...

Dingdong Dantes vừa đăng lên trang cá nhân loạt ảnh mới từ buổi đi chơi cùng con gái Zia (bé áo trắng) và nữ diễn viên nhí Sienna Stevens. Ảnh: FBNV

Zia ở hiện tại (ảnh trái) thay đổi quá nhiều so với lúc nhỏ, đường nét cũng không còn mềm mại như trước kia. Ảnh: FBNV

Zia (bên phải) mới 10 tuổi, gây chú ý với chiều cao vượt trội so với những cô bé cùng trang lứa. Ảnh: FBNV

Con gái Marian Rivera cùng diễn viên nhí Sienna Stevens vẽ tranh, làm bánh và còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong buổi đi chơi mới đây. Ảnh: FBNV

Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, Zia từng gây sốt khắp mạng xã hội châu Á với màn lộ diện đầy ấn tượng trong tiệc sinh nhật 8 tuổi của mình. Trong loạt hình gây sốt ngày ấy, con gái nhà cặp đôi quyền lực Marian Rivera - Dingdong Dantes hóa thân thành nàng công chúa, khiến netizen phát sốt trước diện mạo xinh xắn như tiểu thiên thần. Ngoài ra, cô bé còn tự tin tạo dáng trước ống kính, không hổ danh là người mẫu nhí từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng cáo tại Philippines.

Lúc đó, Zia được tung hô, khen ngợi là tiểu mỹ nhân nhờ diện mạo vượt trội so với các bé gái đồng trang lứa. Thậm chí, khi ấy nhiều khán giả còn dự đoán rằng cô bé lớn lên có thể nối nghiệp mẹ rồi tỏa sáng trong làng giải trí hoặc đạt được thành tích cao nếu tham dự các cuộc thi Hoa hậu. Vậy mà không ngờ chỉ sau hơn 2 năm, Zia đã thay đổi quá nhiều, khiến nhiều khán giả không còn nhận ra nữa.

Cách đây 2 năm, cô bé Zia từng gây sốt với diện mạo xinh xắn khi đội vương miện công chúa, trông khác xa so với hiện tại. Ảnh: X

Bé Zia tên thật là Maria Letizia Gracia-Dantes, sinh ngày 23/11/2015. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm được tiếp cận với môi trường giáo dục tuyệt vời. Đến thời điểm hiện tại, ái nữ nhà Marian Rivera - Dingdong Dantes đã nắm vững những kỹ năng cưỡi ngựa, bơi lội…

Nhờ danh tiếng của bố mẹ quyền lực, Zia được truyền thông Philippines săn đón ngay từ khi mới chào đời. Cô bé từng là 1 trong những người mẫu nhí đắt quảng cáo nhất tại Philippines. Hồi năm 2016, Marian Rivera tiết lộ thù lao quay quảng cáo của ái nữ cao ngất ngưởng, có thời điểm thậm chí còn hơn cả cô.

Marian Rivera - Dingdong Dantes nên duyên ngoài đời thật sau khi cùng hợp tác trong loạt tác phẩm ăn khách như Chuyện Tình Nàng Tiên Cá, Vũ Điệu Hoang Dã… Cặp đôi công khai hẹn hò hồi năm 2010 trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Sau đó 4 năm, Dingdong làm bùng nổ mạng xã hội châu Á với màn cầu hôn lãng mạn dành cho người bạn đời ngay trên sóng truyền hình. Cuối năm 2014, 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà. Đến nay, cặp đôi quyền lực nhất Philippines đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai, 1 gái.

Có thời điểm, Zia còn đắt quảng cáo hơn cả bà mẹ nổi tiếng. Ảnh: X