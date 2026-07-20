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Nam nghệ sĩ Việt đình đám: "Hồi sáng, tôi chỉ thẳng vào mặt vợ quát lớn"

PV
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Chia sẻ của nam danh hài này thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Danh hài Vân Sơn vừa khiến người hâm mộ bật cười khi chia sẻ một mẩu chuyện hài hước về đời sống vợ chồng trên trang cá nhân. Với lối kể duyên dáng và cách "bẻ lái" quen thuộc, nam nghệ sĩ tiếp tục cho thấy sự hóm hỉnh đã làm nên thương hiệu của mình suốt nhiều thập kỷ.

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Vân Sơn kể: "Hồi sáng, tôi chỉ thẳng vào mặt vợ tôi, quát lớn: 'Tôi nói cho bà biết! Bà lo mà sửa lại cái tính dữ như quỷ của bà đi! Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp chồng! Nhắm ở được thì ở, còn không ở được thì ra tòa ly dị!'.

Vợ tui trừng mắt: 'Ông dám nói với tôi như vậy hả? Ly dị thì ly dị! Tôi sợ ông chắc?'. Tôi lập tức hạ giọng: 'Đâu có… Hồi nãy đứng rửa chén ngoài hè, anh nghe ông hàng xóm la vợ ổng như vậy, nên anh kể lại cho em nghe thôi mà!'. Vợ tôi quát: 'Khoanh tay lại!'. Tôi khoanh tay ngay: 'Dạ…'".

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Màn đối đáp đầy duyên dáng nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả. Nhiều người để lại bình luận thích thú trước cách Vân Sơn xây dựng tình huống bất ngờ, trong đó hình ảnh người chồng "mạnh miệng" vài giây rồi lập tức xuống nước tạo nên tiếng cười nhẹ nhàng, đúng phong cách hài quen thuộc của anh.

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Đây không phải lần đầu tiên Vân Sơn đưa những câu chuyện gia đình vào các tiểu phẩm hay bài đăng trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ thường khai thác những tình huống đời thường, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân, để mang đến tiếng cười gần gũi cho khán giả.

Ngoài đời, Vân Sơn lại là người khá kín tiếng về gia đình. Nam danh hài cho biết mạng xã hội chủ yếu được sử dụng để chia sẻ công việc, còn vợ con là chuyện riêng tư nên không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Theo Vân Sơn, việc giữ sự riêng tư cũng là một cách bảo vệ tổ ấm của mình.

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Vân Sơn và vợ đã đồng hành cùng nhau hơn ba thập kỷ. Nam nghệ sĩ tiết lộ khi mới quen, bà xã là người cá tính, có nhiều người theo đuổi và chính điều đó khiến anh quyết tâm chinh phục.

Trải qua 36 năm gắn bó, cả hai xây dựng một gia đình hạnh phúc tại Mỹ, cùng nuôi dạy các con trưởng thành. Dù hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng, Vân Sơn luôn dành sự trân trọng cho người bạn đời đã đồng hành với mình qua nhiều giai đoạn của cuộc sống và sự nghiệp.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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vợ vân sơn

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