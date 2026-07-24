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Khởi tố tú ông "Mr Gon" điều hành 180 nam giới bán dâm trên website traimodel

Phạm Trang
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Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây môi giới mại dâm nam quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, ngày 23/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Môi giới mại dâm".

Các bị can bị khởi tố gồm Vũ Quang Huy (sinh năm 1989, trú phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh), Âu Dương Lễ (sinh năm 1983, trú phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tbay và Hoàng Hữu Nghĩa (sinh năm 2001, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Quang Huy được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Để che giấu hoạt động phạm pháp, Huy vận hành website traimodel.com dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ người mẫu và "giao lưu". Trên website này đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân mang tính gợi dục của nhiều nam giới, đồng thời phân loại các "dịch vụ" nhằm kết nối người mua dâm với người bán dâm.

Đối tượng Vũ Quang Huy (áo hoa văn) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Liên quan đến vụ việc, báo Sức khoẻ và đời sống cũng thông tin, trước đó, vào khoảng 14h ngày 8/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) và phát hiện hai nam giới đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác tại chỗ, người mua dâm thừa nhận đã truy cập website traimodel để thỏa thuận và chốt giá dịch vụ dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng/lượt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Vũ Quang Huy tại TPHCM. Cơ quan điều tra làm rõ, Huy sử dụng tài khoản ẩn danh "Mr Gon" trên mạng xã hội để trực tiếp giao dịch, nhận tiền đặt cọc từ khách hàng và điều phối người bán dâm đến các khách sạn hoặc di chuyển liên tỉnh theo yêu cầu.

Thống kê từ hệ thống cho thấy, đường dây do Huy điều hành quy tụ khoảng 180 nam giới bán dâm (bao gồm cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài). Hoạt động từ đầu năm 2023 trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đường dây này đã giúp Huy thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhằm mở rộng quy mô hoạt động, Huy còn thuê Lễ và Nghĩa thiết kế, lập trình thêm 6 trang web có giao diện tương tự với chi phí 5 triệu đồng/trang. Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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TPHCM

công an TP Hà Nội

công an thành phố Hà Nội

Vũ Quang Huy

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