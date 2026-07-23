Khởi tố chủ phòng khám Tạ Thị Cẩm Vân SN 1987 liên quan hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 23/7/2026 cho biết vừa triệt xóa đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Phòng khám đa kha ở Nghệ An - Ảnh: Công an Nghệ An

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. 10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (sinh năm 1983), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Lộc Thịnh (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Tất Tín (sinh năm 1979), trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ; Hà Thị Bình (sinh năm 1956), trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa; Đặng Hoàng Hiếu (sinh năm 1983), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Khai (sinh năm 1991), trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1957), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Sinh (sinh năm 1993), trú tại phường Nam Hồng, Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1995), trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.