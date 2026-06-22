Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội) để điều tra về tội " Rửa tiền " theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, đầu tháng 4, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lớn để dụ dỗ người tham gia. Sau khi thông báo nạn nhân trúng thưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc và nhiều khoản phí khác để nhận giải, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 4, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng.

Từ ngày 28/4 đến 31/5, Nguyên và Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.