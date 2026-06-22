Sau khi kiểm tra một căn nhà, Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ 12 người liên quan đến nhiều hành vi khác nhau.

Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng liên quan một đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 12 đối tượng liên quan về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Điều đáng chú ý, theo Công an TPHCM, toàn bộ vụ việc được phát hiện từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: 10 nỏ thủy tinh.

Tang vật vụ án

Đầu tháng 6-2026, Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L, phường Bình Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng có mặt trong nhà và dương tính với ma tuý tổng hợp.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh dính vết ma túy, 1 bật lửa và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM phát hiện 10 nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Cùng thời điểm đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển các loại nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

CLIP Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm

Các mũi trinh sát đã "lần theo dòng chảy của ma túy", làm rõ một đường dây hoạt động có tổ chức, với sự phân công chặt chẽ từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Để che giấu hoạt động phạm tội, đường dây này sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, Công an TPHCM phát hiện, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan hoạt động sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất.