Khói bao trùm Kiev, "kho bí mật của NATO" bốc cháy - Nga tìm ra cách kiểm soát Ukraine mà không cần đổ bộ Odesa?

Theo ông Johnson, Nga đang từng bước triển khai chính chiến thuật này, thay vì mở một cuộc đổ bộ đường biển có mức độ rủi ro cao.

Khói bao trùm Kiev, kho bí mật của NATO bốc cháy

Đài TST (Nga) đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào các cơ sở quân sự và trung tâm hậu cần tại Kiev cùng tỉnh Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên biển và các UAV tấn công đã đánh trúng nhiều cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong số những mục tiêu bị tập kích có các nhà máy sản xuất cụm thiết bị và linh kiện điện tử cho tên lửa Neptune-MD, FP-7, FP-9 và Grom-2; một cơ sở chế tạo linh kiện UAV; cùng dây chuyền sản xuất đầu đạn cho tên lửa Flamingo.

Sau các đợt tập kích, những cột khói đen lớn bốc lên trên bầu trời Kiev. Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất là trung tâm hậu cần Vishnevoye tại tỉnh Kiev, hay còn gọi là “kho bí mật của NATO” do đây là nơi quân đội Ukraine cất giữ, lắp ráp UAV và tập kết linh kiện, trang thiết bị quân sự được chuyển tới từ các nước NATO.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Fox News

Tại trung tâm này, Ukraine còn tổ chức sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm trung và tầm xa có khả năng bay tới lãnh thổ Nga.

Trao đổi với tờ aif.ru, chuyên gia quân sự Yevgeny Mikhailov nhận định việc phá hủy những cơ sở trên sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, chỉ đánh vào các dây chuyền sản xuất vẫn chưa đủ để làm giảm đáng kể số cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga.

“Ukraine không chỉ tự sản xuất UAV mà còn nhận được lượng lớn thiết bị từ nước ngoài. Vì vậy, cần cắt đứt cả những tuyến đường tiếp tế. Khi đó, số vụ phóng UAV nhằm vào các khu vực của Nga sẽ giảm mạnh”, ông Mikhailov nói.

Trả lời câu hỏi quân đội Nga làm thế nào để phát hiện các cơ sở được ngụy trang, chuyên gia này cho rằng hoạt động tình báo của Moscow đang phát huy hiệu quả. Theo ông, Nga có mạng lưới nhân sự hoạt động tại Ukraine để thu thập và chuyển thông tin về các mục tiêu quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong ngày, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, trung tâm hậu cần, cùng những địa điểm tập trung lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 156 khu vực.

Không chỉ tấn công các cơ sở sản xuất, Nga còn gia tăng sức ép lên toàn bộ mạng lưới vận tải và tiếp tế của Ukraine. Theo Delo.ua, một số chuỗi trạm xăng tại Ukraine đã bắt đầu giới hạn lượng dầu diesel bán cho mỗi khách hàng ở mức từ 50 đến 100 lít.

Các biện pháp hạn chế chủ yếu được áp dụng tại những trạm xăng trên đường cao tốc, nơi tài xế xe tải đường dài thường xuyên tiếp nhiên liệu. Nguyên nhân được đưa ra là nguồn cung sụt giảm mạnh, lượng nhiên liệu tại châu Âu hạn chế và mực nước sông Danube xuống thấp, gây khó khăn cho hoạt động vận tải đường thủy.

Việc đồng thời tấn công cơ sở sản xuất, kho hậu cần và các tuyến vận chuyển cho thấy Moscow đang tập trung làm suy yếu khả năng duy trì chiến sự của Ukraine. Cách tiếp cận này cũng liên quan trực tiếp đến một câu hỏi lớn hơn: Nga có nhất thiết phải mở chiến dịch đổ bộ và đánh chiếm Odesa hay không?

Tỉnh Odesa trên bản đồ. Ảnh: Britannica

Nga đã tìm ra cách kiểm soát Ukraine mà không cần đổ bộ Odesa?

Sau khi xem xét tình hình chiến sự tại Ukraine, cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson nhận định Nga có thể kiểm soát phần lớn hoạt động kinh tế và quân sự của Ukraine mà không cần trực tiếp đánh vào những cảng quan trọng trên Biển Đen.

Phát biểu trên kênh YouTube Dialogue Works, ông Johnson cho rằng Moscow không nhất thiết phải mở cuộc đổ bộ hoặc tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Odesa và Nikolayev. Thay vào đó, quân đội Nga chỉ cần phong tỏa các tuyến hậu cần huyết mạch, ngăn chặn luồng hàng hóa, vũ khí và nhiên liệu ra vào những khu vực này.

Theo cựu chuyên gia CIA, Odesa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Ukraine vì đây là cửa ngõ lớn nhất ra Biển Đen, đồng thời là đầu mối tiếp nhận hàng hóa và viện trợ từ nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị chiến lược của thành phố sẽ suy giảm mạnh nếu các tuyến đường biển, đường sông, đường bộ và đường sắt kết nối với Odesa lần lượt bị gián đoạn.

Trong kịch bản này, Nga không cần phải đưa lực lượng vào giao tranh trực tiếp trong một thành phố lớn. Việc đánh vào cầu, cảng, kho hàng, trung tâm hậu cần và mạng lưới năng lượng có thể khiến Odesa bị cô lập về mặt vận tải, dù thành phố vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Theo ông Johnson, Nga đã tìm ra cách kiểm soát Ukraine mà không cần đổ bộ Odesa. Ảnh: CNN

Nikolayev cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Thành phố này là một trung tâm đóng tàu và hậu cần quan trọng, nhưng hoạt động quân sự sẽ gặp khó khăn nếu các tuyến tiếp tế nối với những khu vực khác bị cắt đứt.

Ông Johnson cho biết, Nga đang từng bước triển khai chính chiến thuật này. Thay vì mở một cuộc đổ bộ đường biển có mức độ rủi ro cao, quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng cảng biển, cầu đường, kho nhiên liệu và mạng lưới vận chuyển tại miền nam Ukraine.

Nếu các tuyến hậu cần chủ chốt bị phong tỏa hoàn toàn, Kiev sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận viện trợ quân sự, duy trì hoạt động tại các cảng và bảo đảm nguồn cung cho lực lượng đóng quân ở phía nam. Khi đó, Moscow có thể gây ảnh hưởng quyết định đối với Odesa mà không phải trực tiếp kiểm soát thành phố bằng lực lượng mặt đất.

Theo ông Johnson, tình thế này đang đưa cuộc xung đột tiến gần hơn tới hồi kết. Ukraine sẽ ngày càng khó duy trì năng lực chiến đấu nếu đồng thời mất các cơ sở sản xuất ở Kiev và những tuyến tiếp tế chiến lược tại Biển Đen.