Khoe thưởng cuối năm hơn 12 tỷ đồng, nhân viên bị đuổi việc, đưa vào danh sách đen VĨNH VIỄN

Khoản thưởng hơn 12 tỷ đồng nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhưng lý do phía sau quyết định sa thải mới là điều gây chú ý.

Một quản lý dự án thuộc bộ phận WeChat (WXG) của tập đoàn Tencent đã bị sa thải và đưa vào danh sách cấm tuyển dụng vĩnh viễn sau khi làm rò rỉ thông tin nội bộ liên quan đến khoản thưởng cuối năm trị giá hơn 3,17 triệu NDT (hơn 12,3 tỷ đồng).

Vụ việc đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, đồng thời phản ánh cách các tập đoàn công nghệ lớn ngày càng siết chặt quy định về bảo mật dữ liệu nội bộ.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nhân viên có tên Ye từng là quản lý dự án tại bộ phận WeChat của Tencent. Trong năm 2025, anh hai lần được xếp loại "Xuất sắc", mức đánh giá cao nhất của công ty, chỉ dành cho khoảng 10-20% nhân sự có thành tích nổi bật.

Nhờ kết quả này, Ye được nhận khoản thưởng cuối năm lên tới 3.176.900 NDT, gồm 820.990 NDT tiền mặt và 2.355.910 NDT dưới dạng cổ phiếu.

Bức ảnh được chia sẻ trên các trang truyền thông

Sau đó, hình ảnh chụp màn hình hiển thị khoản thưởng này xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến Tencent vào cuộc điều tra không phải là con số tiền thưởng, mà là việc bức ảnh được xác định có nguồn gốc từ hệ thống nội bộ của công ty.

Theo truyền thông Trung Quốc, các ảnh chụp màn hình được xuất từ hệ thống của Tencent đều được gắn watermark (hình mờ) để nhận diện người dùng, thời gian và thiết bị truy cập. Nhờ cơ chế này, công ty có thể truy vết nguồn phát tán thông tin nếu dữ liệu nội bộ bị rò rỉ ra bên ngoài.

Kết quả điều tra của Bộ phận Chống gian lận Tencent cho rằng Ye đã chuyển thông tin nhạy cảm của công ty cho người ngoài, khiến dữ liệu nội bộ bị phát tán trên các nền tảng công khai, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 23/7, Tencent ban hành thông báo nội bộ xác nhận hình thức xử lý đối với trường hợp này. Theo đó, Ye bị sa thải và đưa vào danh sách cấm tuyển dụng vĩnh viễn.

Trước đó, người này đã rời công ty từ tháng 5, song Tencent vẫn công bố quyết định kỷ luật chính thức sau khi hoàn tất quá trình xác minh.

Tencent cho biết hành vi của Ye vi phạm quy định về bảo mật thông tin, một trong những "ranh giới đỏ" trong Bộ quy tắc ứng xử của công ty.

Quy định này nghiêm cấm nhân viên tiết lộ thông tin nội bộ, bao gồm dữ liệu kinh doanh, tài liệu chưa công bố và thông tin liên quan đến chế độ lương thưởng nếu việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Theo quy chế hiện hành, những trường hợp vi phạm quy định về bảo mật có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động và không được tuyển dụng trở lại.

Đáng chú ý, trong tổng giá trị hơn 3,17 triệu nhân dân tệ, phần lớn khoản thưởng của Ye là cổ phiếu, chiếm khoảng 74%.

Theo thông lệ tại nhiều doanh nghiệp công nghệ, cổ phiếu thưởng thường được trao theo từng giai đoạn thay vì nhận ngay một lần. Vì vậy, sau khi bị xử lý kỷ luật, nhiều ý kiến cho rằng phần cổ phiếu chưa đến thời điểm phân bổ của Ye có thể không còn hiệu lực, dù Tencent chưa công bố chi tiết về vấn đề này.

Vụ việc của Tencent diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc tăng cường kiểm soát tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ.

Trước đó, ByteDance từng sa thải một nhân viên nghiên cứu vì tiết lộ thông tin kinh doanh trong các cuộc phỏng vấn có trả phí với công ty tư vấn.

Xiaomi cũng xử lý một lãnh đạo cấp cao do vi phạm quy định về bảo mật và xung đột lợi ích, trong khi Kuaishou từng chấm dứt hợp đồng với một nhân viên bị cáo buộc bán dữ liệu nội bộ để thu lợi.

Theo báo cáo của Tencent, trong năm 2025, bộ phận chống gian lận của tập đoàn đã điều tra hơn 70 vụ việc liên quan đến vi phạm các "ranh giới đỏ", xử lý kỷ luật hơn 90 nhân viên, đồng thời chuyển hơn 20 trường hợp cho cơ quan công an do có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giới quan sát cho rằng vụ việc cho thấy các doanh nghiệp công nghệ lớn không chỉ tập trung bảo vệ tài sản trí tuệ và dữ liệu kinh doanh mà còn tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát việc phát tán thông tin nội bộ.

Trong trường hợp của Tencent, hệ thống watermark được xem là công cụ giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định nguồn rò rỉ khi tài liệu nội bộ xuất hiện trên các nền tảng bên ngoài.

Nguồn: Sina, baidu