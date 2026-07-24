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Khoảng 70% thực phẩm mua từ sàn nước ngoài bị phát hiện chứa chất ma túy, Hàn Quốc chặn khẩn 22 sản phẩm

Phạm Trang
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Gần 70% số thực phẩm mua trực tiếp từ các sàn thương mại điện tử nước ngoài mà Hàn Quốc kiểm tra bị phát hiện chứa chất ma túy, bao gồm kẹo dẻo, đồ uống và thực phẩm bổ sung.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 22/7 cho biết gần 70% số thực phẩm được mua trực tiếp từ các trang thương mại điện tử nước ngoài và có dấu hiệu nghi chứa chất ma túy đã được xác định thực sự có chứa các thành phần ma túy hoặc chất gây nghiện.

Cụ thể, MFDS đã kiểm tra 32 sản phẩm thực phẩm mua qua hình thức mua hàng trực tiếp từ nước ngoài (overseas direct purchase). Đây là những sản phẩm có in các từ tiếng Anh như "Cannabis" (cần sa), "Hemp" (gai dầu), "Kanna", hoặc có hình ảnh, thiết kế bao bì khiến cơ quan chức năng nghi ngờ chứa thành phần ma túy.

Kết quả cho thấy 22 trong số 32 sản phẩm có chứa thành phần ma túy, tương đương khoảng 69%.

Ảnh: Yonhap News

Ngay sau đó, MFDS đã đề nghị các cơ quan liên quan tạm dừng thông quan, đồng thời yêu cầu chặn truy cập các trang web bán hàng trực tuyến đang kinh doanh những sản phẩm này. Thông tin về các sản phẩm vi phạm cũng đã được công bố trên chuyên trang "Thông tin thực phẩm mua trực tiếp từ nước ngoài" thuộc cổng thông tin an toàn thực phẩm của Hàn Quốc.

Đợt kiểm tra nhằm xác định liệu các sản phẩm có chứa 55 loại chất ma túy như THC (hoạt chất trong cần sa), amphetamine, mitragynine... cũng như 312 loại nguyên liệu và thành phần bị cấm nhập khẩu vào Hàn Quốc hay không.

Kết quả xét nghiệm phát hiện 11 loại chất ma túy khác nhau, bao gồm các thành phần từ cần sa, mitragynine (hoạt chất có trong cây kratom) và mesembrine – một chất hiện được Hàn Quốc xếp vào nhóm ma túy tạm thời.

Đáng chú ý, trong 12 sản phẩm sử dụng nguyên liệu Kanna, có tới 9 sản phẩm được phát hiện chứa mesembrine.

Đại diện MFDS cho biết cơ quan này từng ghi nhận mesembrine xuất hiện trong các thực phẩm bổ sung thông qua hệ thống cảnh báo nguy cơ từ nước ngoài vào năm ngoái. Sau khi đưa chất này vào danh sách thành phần bị cấm nhập khẩu, đây là lần đầu tiên mesembrine được đưa vào danh mục kiểm nghiệm chính thức.

Ảnh: Yonhap News

Ngoài các chất ma túy, cơ quan chức năng còn phát hiện một số sản phẩm chứa theobromine, L-dopa, muira puama - những hoạt chất được sử dụng trong dược phẩm cùng với catuaba, một nguyên liệu không được phép sử dụng trong thực phẩm tại Hàn Quốc.

Các sản phẩm bị phát hiện vi phạm bao gồm thực phẩm bổ sung, kẹo dẻo, đồ uống và một số mặt hàng khác. Theo MFDS, kẹo dẻo và đồ uống đặc biệt đáng lo ngại vì người tiêu dùng rất dễ sử dụng mà không hề biết chúng có chứa thành phần ma túy.

Về nguồn gốc xuất xứ, 6 sản phẩm được ghi sản xuất tại Mỹ, 1 sản phẩm từ Đức, trong khi 15 sản phẩm còn lại không ghi rõ nơi sản xuất, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng được sản xuất hoặc lưu hành bất hợp pháp.

MFDS cho biết đây là đợt điều tra đầu tiên được triển khai sau khi Hàn Quốc sửa đổi Luật Đặc biệt về Quản lý An toàn Thực phẩm Nhập khẩu, cho phép cơ quan chức năng chủ động mua và kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm bán qua hình thức mua trực tiếp từ nước ngoài nếu nghi ngờ có chứa thành phần nguy hại.

Cơ quan này cũng cảnh báo, ngay cả khi người dân mua thực phẩm từ nước ngoài để sử dụng cho mục đích cá nhân, việc sản phẩm chứa các chất nguy hại vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đồng thời, việc nhập khẩu hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa cần sa hoặc các chất ma túy khác tại Hàn Quốc có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

MFDS khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin sản phẩm trên cổng thông tin chuyên về thực phẩm mua từ nước ngoài trước khi đặt hàng và tuyệt đối không mua các sản phẩm đã được liệt kê trong danh sách thực phẩm có nguy cơ.

 Nguồn: Yonhap News

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