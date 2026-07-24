Khó tin: Nhập viện do vỡ tĩnh mạch sau khi cố đập... muỗi

Một người đàn ông ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi đập vào vùng cổ bị muỗi đốt. Các bác sĩ xác định lực tác động đã làm vỡ một nhánh tĩnh mạch nhỏ dưới da, khiến máu chảy liên tục trong gần một giờ.

Từ sự việc hiếm gặp này, chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo về cách xử lý đúng khi bị côn trùng đốt.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào thữuối 19/7. Người đàn ông họ Hùng cho biết sau khi tập thể dục xong, anh đứng chờ taxi trong trang phục áo ba lỗ và quần đùi thì bị muỗi đốt hơn chục nốt ở chân và một nốt ở vùng cổ.

Theo phản xạ, anh dùng tay đập vào vị trí bị muỗi đốt rồi lên xe trở về nhà. Trong suốt quãng đường di chuyển, người đàn ông ngủ thiếp đi mà không nhận thấy điều gì bất thường.

Người đàn ông này phải đến bệnh viện xử lý vết thương kịp thời. Ảnh: Global.hk01

Khoảng 20 phút sau, anh tỉnh dậy vì cảm giác ngứa ngáy và vùng cổ có gì đó ẩm ướt. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là mồ hôi sau khi tập luyện. Tuy nhiên, khi nhờ tài xế bật đèn để kiểm tra, cả hai đều bất ngờ khi phát hiện máu đã chảy từ cổ xuống ngực, thấm đẫm chiếc áo và dính cả lên ghế taxi.

Ngay lập tức, tài xế cùng người đàn ông dùng khăn giấy ép vào vết thương để cầm máu rồi chuyển hướng đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Theo lời kể của bệnh nhân, từ lúc phát hiện chảy máu đến khi được bác sĩ tiếp nhận, vết thương đã chảy máu liên tục trong khoảng 40–50 phút.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành ép cầm máu và kiểm tra vùng tổn thương. Kết quả cho thấy vết muỗi đốt nằm đúng trên một nhánh tĩnh mạch nhỏ dưới da ở vùng cổ. Lực tác động khi người đàn ông đập vào vị trí này đã làm mạch máu bị vỡ, dẫn đến tình trạng chảy máu kéo dài.

Ảnh: Global.hk01

Theo bác sĩ, vùng cổ có lớp mô dưới da khá lỏng lẻo và hệ thống mạch máu phong phú. Vì vậy, ngay cả khi chỉ một mạch máu nhỏ bị tổn thương cũng có thể gây chảy máu nhiều hơn người bệnh hình dung, tạo cảm giác rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đây là trường hợp rất hiếm gặp và người dân không nên quá lo lắng. Bác sĩ Tôn Mạnh Lương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Nhân dân Tây An (cơ sở Hàng Thiên), cho biết trong thực tế lâm sàng, những ca chảy máu nhiều sau khi bị muỗi hoặc côn trùng đốt xuất hiện rất ít.

Ông giải thích, con muỗi không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng chảy máu. Yếu tố dẫn đến tổn thương là việc dùng lực mạnh tác động lên vùng da bị đốt, chẳng hạn như đập hoặc gãi mạnh, khiến mạch máu dưới da bị ảnh hưởng.

Ảnh chụp một phần phiếu khám cấp cứu có ghi "Chảy máu tĩnh mạch nông vùng cổ bên phải trong 40 phút."Ảnh: Sohu

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị muỗi hoặc côn trùng đốt, người dân không nên đập mạnh hay gãi liên tục vì có thể làm trầy xước da, gây tổn thương mạch máu hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng thứ phát. Nếu cảm thấy ngứa, có thể chườm lạnh hoặc sử dụng thuốc bôi giảm ngứa theo hướng dẫn.

Trong trường hợp vùng da bị tổn thương nghiêm trọng, chảy máu kéo dài, sưng đỏ bất thường hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ bất ngờ vì chỉ một cú đập muỗi cũng có thể dẫn đến việc phải nhập viện, trong khi một số bình luận hài hước ví người đàn ông là "suýt bị một con muỗi hạ gục". Dù vậy, các bác sĩ lưu ý đây là một trường hợp cá biệt, không mang tính phổ biến và không nên khiến người dân hoang mang mỗi khi bị muỗi đốt.