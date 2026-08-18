Khô miệng về đêm: Đừng chỉ nghĩ là do thiếu nước, có thể là dấu hiệu của 5 vấn đề sức khỏe

Nếu tình trạng khô miệng về đêm lặp lại thường xuyên, kéo dài và không cải thiện, đừng chỉ giải quyết bằng cách đặt một cốc nước bên cạnh giường. Cơ thể có thể đang phát đi một tín hiệu cần được kiểm tra.

Bạn từng tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước, dù trước khi đi ngủ đã uống nước? Nếu tình trạng này thường xuyên lặp lại, đừng vội cho rằng cơ thể chỉ đang thiếu nước. Khô miệng, khát nước kéo dài có thể liên quan đến một số bệnh lý cần được lưu ý.

Vì sao ngủ lại dễ bị khô miệng?

Khô miệng khi ngủ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bệnh. Bình thường, cơ thể sản xuất hơn một lít nước bọt mỗi ngày nhờ các tuyến nước bọt lớn và nhiều tuyến nhỏ nằm trong niêm mạc miệng. Ban ngày, chúng ta liên tục nuốt nước bọt nên thường không nhận thấy quá trình này.

Khi ngủ, tần suất nuốt giảm, lượng nước bọt tiết ra cũng có xu hướng giảm, khiến khoang miệng dễ khô hơn.

Tình trạng này cũng có thể xảy ra khi cơ thể bị mất nước do vận động nhiều, đổ mồ hôi, uống không đủ nước hoặc môi trường quá khô. Tuổi tác cũng là một yếu tố bởi chức năng tuyến nước bọt có thể suy giảm theo thời gian.

Một nguyên nhân thường gặp khác là thở bằng miệng khi ngủ. Khi luồng không khí liên tục đi qua khoang miệng, hơi ẩm bị lấy đi, khiến nhiều người tỉnh dậy với cảm giác khô rát, khát nước.

Ngoài ra, một số loại thuốc như thuốc chống dị ứng, thuốc lợi tiểu và một số thuốc chống trầm cảm cũng có thể gây khô miệng. Căng thẳng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác khát và tình trạng tiết nước bọt.

Nếu khô miệng chỉ xuất hiện thỉnh thoảng và cải thiện sau khi uống nước, điều chỉnh môi trường hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, thường không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nếu khát nước dữ dội, kéo dài và không thuyên giảm dù đã uống đủ nước, đây là lúc cần nghĩ đến những nguyên nhân khác.

5 vấn đề sức khỏe có thể liên quan đến khát nước về đêm

1. Đái tháo đường

Khát nước nhiều và đi tiểu thường xuyên là những biểu hiện khá điển hình của đái tháo đường. Khi đường huyết tăng cao, glucose có thể xuất hiện trong nước tiểu và kéo theo nước, khiến cơ thể mất nhiều nước hơn.

Lượng đường trong máu tăng cũng làm thay đổi áp suất thẩm thấu, khiến tế bào mất nước và kích thích cảm giác khát.

Vì vậy, nếu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước, đặc biệt khi đi kèm tiểu nhiều, nhanh đói, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám và kiểm tra đường huyết.

2. Đái tháo nhạt

Đái tháo nhạt là tình trạng khiến cơ thể bài tiết một lượng nước tiểu rất lớn, kéo theo cảm giác khát dữ dội.

Nguyên nhân có thể liên quan đến sự thiếu hụt hormone chống bài niệu (ADH) hoặc thận không đáp ứng đầy đủ với hormone này. Khi khả năng cô đặc nước tiểu bị ảnh hưởng, người bệnh có thể đi tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm và luôn có cảm giác cần uống nước.

Nếu tình trạng khát nước đi kèm tiểu rất nhiều, đặc biệt là tiểu đêm, cần được bác sĩ đánh giá để tìm nguyên nhân.

3. Rối loạn tuyến giáp

Cường giáp làm tăng hoạt động chuyển hóa của cơ thể, từ đó có thể làm tăng nhu cầu sử dụng và thất thoát nước.

Người bị cường giáp ngoài cảm giác khát hoặc khô miệng còn có thể xuất hiện tim đập nhanh, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, dễ nóng, khó ngủ hoặc sụt cân.

Giảm 12kg trong 3 tháng nhưng người phụ nữ hoảng hốt khi nhìn vào gương vì thấy mình như già thêm 10 tuổi, bác sĩ tiết lộ nguyên nhân ĐỌC NGAY

Một số rối loạn liên quan đến tuyến cận giáp, đặc biệt tình trạng tăng canxi trong máu, cũng có thể gây khát nước và tiểu nhiều.

4. Hội chứng Sjögren

Hội chứng Sjögren là một bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công các tuyến tiết dịch, đặc biệt là tuyến nước mắt và tuyến nước bọt.

Vì vậy, người bệnh thường có biểu hiện khô mắt và khô miệng rõ rệt. Miệng có thể khô đến mức người bệnh phải liên tục uống nước khi nói chuyện hoặc cần nước để nuốt thức ăn khô, đặc.

Tình trạng khô miệng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ sâu răng và các vấn đề khác trong khoang miệng.

5. Những thay đổi trong giai đoạn mãn kinh

Ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, sự thay đổi nồng độ hormone có thể gây ra nhiều triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, mất ngủ và cảm giác khát.

Việc đổ mồ hôi nhiều trong những cơn bốc hỏa có thể góp phần làm cơ thể mất nước. Một số phụ nữ cũng có thể cảm thấy khô miệng hoặc nóng rát trong miệng.

Nếu khô miệng xuất hiện cùng bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ và kinh nguyệt thay đổi, đây có thể là một trong những biểu hiện liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh.

Làm gì để giảm khô miệng vào ban đêm?

Trước hết, cần xác định nguyên nhân. Nếu khô miệng kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường, việc thăm khám là cần thiết thay vì chỉ tìm cách uống thêm nước.

Trong trường hợp không phát hiện bệnh lý, một số thói quen có thể giúp cải thiện tình trạng này:

1. Uống nước vừa đủ trong ngày

Thay vì uống thật nhiều nước ngay trước khi đi ngủ, nên phân bổ lượng nước hợp lý trong cả ngày. Uống quá nhiều nước sát giờ ngủ có thể khiến bạn phải thức dậy đi tiểu nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

2. Chú ý độ ẩm trong phòng ngủ

Điều hòa có thể khiến không khí khô hơn. Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác khô miệng, có thể cân nhắc điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phòng hoặc sử dụng máy tạo ẩm phù hợp.

3. Hạn chế những yếu tố làm khô miệng

Rượu bia, thuốc lá, đồ uống chứa caffeine và những món ăn quá mặn có thể khiến tình trạng khô miệng trở nên khó chịu hơn. Nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng và uống đủ nước.

4. Không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng bất thường

Nếu khô miệng, khát nước kéo dài dù đã uống đủ nước hoặc xuất hiện cùng tiểu nhiều, sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, đổ mồ hôi bất thường, khô mắt..., bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Khô miệng vào ban đêm đôi khi chỉ là hệ quả của việc ngủ trong phòng điều hòa, thở bằng miệng hoặc uống chưa đủ nước. Nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, kéo dài và không cải thiện, đừng chỉ giải quyết bằng cách đặt một cốc nước bên cạnh giường. Cơ thể có thể đang phát đi một tín hiệu cần được kiểm tra.