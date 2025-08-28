Khi ung thư 'gõ cửa', rất có thể 5 dấu hiệu này sẽ xuất hiện: Ai cũng nên biết để phòng

Một người đàn ông đã phớt lờ năm triệu chứng trong nhiều năm trước khi quyết định đến bệnh viện, nơi mà anh được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 4. Giờ đây, anh đang kêu gọi mọi người hãy đi kiểm tra các triệu chứng của mình.



5 dấu hiệu cảnh báo ung thư

Khi người đàn ông này bắt đầu gặp phải một số triệu chứng có vẻ không liên quan đến nhau, anh không thể ngờ rằng mình sẽ được chẩn đoán mắc u lympho không hodgkin giai đoạn 4 ở tuổi 21. U lympho không hodgkin là một dạng ung thư máu ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu.

Bệnh thường bắt đầu ở các hạch bạch huyết hoặc các bộ phận khác của hệ bạch huyết – một hệ thống các ống mảnh và các hạch bạch huyết chạy khắp cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại vi khuẩn và các loại nhiễm trùng khác. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết: "Trong u lympho không hodgkin, các tế bào lympho bị ảnh hưởng bắt đầu nhân lên một cách bất thường và tích tụ tại một số khu vực nhất định của hệ bạch huyết, chẳng hạn như các hạch bạch huyết."

Ảnh minh hoạ tế bào ung thư.

Triệu chứng phổ biến nhất là sưng không đau tại một hạch bạch huyết, nhưng còn có những dấu hiệu khác như đổ mồ hôi đêm, giảm cân không chủ ý, sốt cao, cảm giác khó thở và ngứa toàn thân.

Người đàn ông, không công bố tên thật nhưng thường xuyên đăng tải các cập nhật trên trang TikTok @ChemoPump, tiết lộ rằng anh đã có năm dấu hiệu bất thường trong nhiều năm trước khi được chẩn đoán.

Trên TikTok, người đàn ông hiện 22 tuổi, sống tại New Jersey (Mỹ), chia sẻ anh đã gặp 5 dấu hiệu sau:

- đau mãn tính ở cổ và lưng

- thường xuyên nôn mà không rõ lý do

- cảm thấy mệt mỏi

- đau bụng khủng khiếp kèm tiêu chảy

- đầu gối run rẩy.

Người đàn ông bị đau cổ mãn tính nhiều năm nhưng không đi khám. (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù những triệu chứng này nghe có vẻ phổ biến với nhiều người, người sáng tạo nội dung cho biết anh gặp chúng ở "mức độ nghiêm trọng", vì vậy anh kêu gọi mọi người đừng "suy nghĩ quá nhiều," mà hãy đi kiểm tra nếu có bất kỳ điều gì khiến bạn lo lắng. Nếu bạn gặp các triệu chứng bất thường so với bình thường của bản thân, bạn nên đi khám bác sĩ. Điều đó không có nghĩa là bạn bị ung thư, nhưng càng kiểm tra sớm thì càng tốt.

Trong một video TikTok khác, anh chia sẻ rằng anh đã đến bệnh viện vào tháng 2 năm 2024 vì đau bụng, và được thông báo rằng có một "khối u 5cm" trong đại tràng, có thể là ung thư. Sau khi thực hiện chụp PET và nội soi đại tràng, anh được xác nhận mắc u lympho không hodgkin giai đoạn 4.

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục tập luyện tại phòng gym vì biết điều đó sẽ "rất quan trọng" trong quá trình chiến đấu với ung thư. Sau đó, anh bắt đầu hóa trị, và sau tám đợt, hiện tại anh đã khỏi ung thư. Trên trang cá nhân của mình, anh viết: "Dù điều này vô cùng khó khăn, trải nghiệm này đã thay đổi tôi mãi mãi. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho bạn. Hãy tiếp tục chiến đấu."

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của u lympho không hodgkin, hoặc bất cứ điều gì bất thường với cơ thể mình, bạn nên đến gặp bác sĩ. Theo NHS, đặc biệt quan trọng là cần đi khám nếu bạn có hạch sưng mà không biến mất sau sáu tuần.

NHS cho biết thêm: "Mặc dù các triệu chứng này khó có khả năng là do u lympho không hodgkin gây ra, nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra cho chắc chắn."



