Kiểu uống nước mà tiểu đường, bệnh tim ‘rất thích’: Nếu có cần sửa ngay

Chúng ta thường được nhắc rằng uống nước rất quan trọng để cơ thể hoạt động đúng cách.

Bởi lẽ, nước giúp bôi trơn các khớp, cải thiện tuần hoàn, cung cấp năng lượng, ngăn ngừa tổn thương thận và giữ cho làn da khỏe mạnh. Điều này cũng giúp điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón, cải thiện tâm trạng và giữ cho não bộ luôn minh mẫn.

Nhưng các nhà khoa học hiện nay cho rằng việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta từng nghĩ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) vừa phát hiện ra rằng những người không uống đủ nước có khả năng bị căng thẳng cao hơn. Và việc này nếu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, bệnh tim và làm suy yếu hệ miễn dịch.

Nghiên cứu được thực hiện thế nào?

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia đã quan sát 16 người uống dưới 1,5 lít nước mỗi ngày và 16 người uống đủ nước mỗi ngày, nghĩa là 2,5 lít/ngày đối với nam và 2 lít/ngày đối với nữ, theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA).

Tại Vương quốc Anh, Hướng dẫn Eatwell khuyến cáo người lớn nên uống từ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày, tương đương khoảng 1,5 đến 2 lít. Tuy nhiên, lượng nước cần có thể tăng lên trong điều kiện thời tiết nóng, hoạt động thể chất nhiều, đang hồi phục sau bệnh, hoặc trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khuyến nghị lượng nước cần uống là 2,5 lít/ngày đối với nam và 2 lít/ngày đối với nữ. (Ảnh minh họa)

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã theo dõi sức khỏe của cả hai nhóm trong 7 ngày thông qua mẫu nước tiểu và máu, sau đó họ được mời tham gia một bài kiểm tra căng thẳng trong phòng thí nghiệm.

Bài kiểm tra bao gồm một cuộc phỏng vấn xin việc giả định, mỗi người có 10 phút để chuẩn bị.

Sau đó, họ bước vào một căn phòng khác với một chiếc máy quay giả và được yêu cầu thực hiện cuộc phỏng vấn trước một hội đồng gồm ba người mặc áo blouse trắng.

Tiếp theo, họ phải tham gia một bài toán trí óc, yêu cầu trừ các con số nhanh nhất có thể.

Giáo sư Neil Walsh từ Trường Khoa học Thể thao và Tập luyện của Đại học Liverpool John Moores mô tả bài kiểm tra này “rất gây bối rối”.

Ông nói: “Chúng tôi biết rằng những người có lượng nước uống hằng ngày thấp, không đạt khuyến nghị, thường bị thiếu nước. Nhưng điều chúng tôi chưa biết là khi bạn đặt những người này vào tình huống căng thẳng có kiểm soát, liệu họ có phản ứng hormone căng thẳng cao hơn không.”

Mẫu nước bọt được thu thập từ các nhóm trước và sau bài kiểm tra để đo nồng độ cortisol.

Kết quả cho thấy nồng độ cortisol ở nhóm uống ít nước cao hơn hơn 50% so với nhóm uống đủ.

Uống ít nước có liên quan đến việc gia tăng hormone căng thẳng. (Ảnh minh họa)

Cortisol, được biết đến là hormone căng thẳng, được tuyến thượng thận sản xuất để phản ứng với căng thẳng, và cũng đóng vai trò trong phản ứng miễn dịch, trao đổi chất và huyết áp.

Một đợt tăng cortisol ngắn hạn và vừa phải là điều lành mạnh, thậm chí quan trọng khi đối mặt với nguy hiểm thực sự. Tuy nhiên, việc tiết cortisol kéo dài có liên quan đến tăng cân, tiểu đường, bệnh tim và hệ miễn dịch suy yếu — làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Giáo sư Shaw lưu ý rằng phản ứng căng thẳng – như tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi và miệng khô – là tương tự ở cả hai nhóm.

Ông nói: “Cả hai nhóm đều cảm thấy lo lắng như nhau và có mức tăng nhịp tim tương tự trong bài kiểm tra căng thẳng. Nhưng những người bị thiếu nước – do không uống đủ nước hằng ngày – lại có phản ứng cortisol mạnh hơn nhiều.”

Nhóm uống ít nước cũng không cảm thấy khát hơn nhóm còn lại.

Giáo sư Walsh cho biết thêm: “Cortisol là hormone căng thẳng chính của cơ thể và phản ứng cortisol quá mức với căng thẳng có liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim, tiểu đường và trầm cảm. Nếu bạn biết mình sắp phải đối mặt với một thời hạn gấp gáp hoặc một bài phát biểu, việc giữ chai nước bên cạnh có thể là một thói quen tốt và có lợi cho sức khỏe lâu dài.”

Ông cho rằng cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn các phát hiện này và xem liệu việc tăng lượng nước uống ở những người thiếu nước có thể giúp giảm phản ứng với các "yếu tố căng thẳng nhỏ" hằng ngày như tắc đường hay thuyết trình tại nơi làm việc không.

Ông kết luận: “Chúng tôi muốn tin rằng việc đáp ứng đủ lượng nước theo khuyến nghị có thể là một trong những cách giúp bạn giảm phản ứng cortisol trong cuộc sống hằng ngày.”