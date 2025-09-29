Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ sưng ở 1 vị trí: Rất nhiều người bỏ qua

Nhiều người cho rằng sưng chân, mắt cá chân mới là dấu hiệu của bệnh thận. Thế nhưng, sưng phù quanh mắt cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ quan này đang bị tổn thương. Tiếc rằng đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua.

Vì sao tổn thương thận lại gây sưng phù quanh mắt?

Sưng phù mắt có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang bị suy hỏng (Ảnh: Adobestock).

Việc thức dậy với đôi mắt hơi sưng hoặc phù nề sau một đêm thức khuya hoặc ăn đồ mặn là điều thường gặp. Tuy nhiên, nếu mắt vẫn sưng húp suốt cả ngày, đặc biệt là quanh mí mắt, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương, Times of India thông tin.

Nhiệm vụ của thận là lọc máu để loại bỏ chất thải và nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi thận hoạt động không hiệu quả do chức năng thận bị tổn thương, chất thải và nước sẽ tích tụ ở nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể, trong đó có mắt, bàn chân, mắt cá chân, bàn tay. Mắt sưng kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của suy thận vì vùng da quanh mắt rất mỏng và dễ bị sưng.

Ngoài ra, khi thận bị tổn thương cũng có thể xảy ra tình trạng protein niệu (protein rò rỉ vào nước tiểu). Sự mất protein này khiến dịch tích tụ trong các mô mềm, chẳng hạn như quanh mắt.

Sưng mắt là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh thận. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn và gây ra một số triệu chứng khác ở mắt bao gồm khô, đỏ, đau, cộm, nhìn đôi, khó phân biệt màu sắc.

Các dấu hiệu đi kèm

Mô phỏng tổn thương thận (Ảnh minh họa).

Nếu sưng phù ở mắt và một số cơ quan khác như chân, mắt cá chân, đi kèm theo các dấu hiệu dưới đây, nguy cơ thận bị tổn thương sẽ rất cao.

Có máu trong nước tiểu: Do thận lọc kém, tế bào máu rò rỉ ra nước tiểu. Cần khám sớm để loại trừ nhiễm trùng, thậm chí ung thư bàng quang hoặc thận.

Nước tiểu sủi bọt: Dấu hiệu có nhiều protein, thường là albumin, rò rỉ ra ngoài.

Mệt mỏi, khó tập trung: Do độc tố tích tụ trong máu hoặc thiếu máu do suy thận mạn tính.

Chán ăn: Liên quan đến tình trạng độc tố trong cơ thể tăng cao.

Buồn nôn: Thận lọc kém gây cảm giác khó chịu.

Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt ban đêm: Thận tổn thương có thể tạo ra nước tiểu loãng, ít chất thải.

Da khô, ngứa: Có thể do rối loạn khoáng chất và tích tụ độc tố.

Chuột rút cơ bắp: Xảy ra thường xuyên hơn khi chức năng thận suy giảm.

Khó ngủ: Do độc tố tích tụ trong máu hoặc do tiểu đêm nhiều lần.

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh thận mạn tính

Nhiều người trẻ phải lọc máu định kỳ do mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối (Ảnh minh họa).

VOV trích dẫn số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế về số người mắc bệnh thận mạn tính tại Việt Nam. Theo đó, hiện nước ta có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó khoảng 26.000 bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Ở giai đoạn này, bệnh nhân cần lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

VOV cũng đưa ra cảnh báo rằng tỷ lệ người trẻ mắc căn bệnh này cũng đang tăng nhanh. Đặc biệt, phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của thực trạng này là do người trẻ đang chưa có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ và chủ quan trước các dấu hiệu cảnh báo ban đầu của bệnh.

Bệnh thận mạn tính thường có nguyên nhân từ:

Tổn thương cầu thận nhưng không được điều trị kịp thời;

Mắc các bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao, gout;

Có lối sống thiếu khoa học như ăn nhiều đồ chế biến sẵn, lười vận động, lạm dụng các chất kích thích;

Sử dụng thuốc như giảm đau, kháng sinh, thuốc đông y không rõ nguồn gốc hoặc không theo chỉ định của bác sĩ,...

Chính vì thế, để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ mắc bệnh thận, trước hết, mỗi chúng ta cần có lối sống khoa học, sử dụng thuốc đúng cách và điều trị, kiểm soát các bệnh lý liên quan tới suy giảm chức năng thận. Đồng thời, đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể mà cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng đáng tiếc.

Tổng hợp