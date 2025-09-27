Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ đau ở 1 vị trí: Rất nhiều người bỏ qua

Thận là cơ quan đảm nhiệm một loạt chức năng quan trọng: lọc chất thải, cân bằng dịch và giúp điều hòa huyết áp. "Nếu thận không hoạt động tốt, độc tố có thể nhanh chóng tích tụ trong cơ thể" , Uma Darji, một bác sĩ gia đình tại Bắc Carolina (Mỹ), cảnh báo.

Điều đáng lo ngại là bệnh thận thường tiến triển âm thầm. Cơ thể đôi khi có phát ra tín hiệu, nhưng nhiều người lại vô tình bỏ qua, nhất là khi cơn đau xuất hiện ở một vị trí khá quen thuộc: lưng dưới.

Cách nhận biết đau lưng dưới ở bệnh thận

Đau lưng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận (Ảnh: Getty).

Các bác sĩ cho biết, đau lưng dưới chính là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm vấn đề về thận. Tuy nhiên, vì vị trí của cơn đau quen thuộc nên không ít người thường coi đó chỉ là đau cơ hay tư thế ngồi sai.

"Thận của bạn nằm cao ở vùng lưng, ngay dưới xương sườn. Vì vậy, khi chức năng thận có vấn đề, bạn có thể bị đau khu vực lưng dưới", bác sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia nội khoa người Mỹ, giải thích. Ông nhấn mạnh: "Cơn đau này rất dễ bị nhầm với đau cơ bắp thông thường, nhưng thực chất lại xuất phát từ thận".

Bác sĩ Dasgupta chỉ cách nhận biết đau lưng dưới do thận: Cơn đau thường sâu và dai dẳng hơn, khiến người bệnh khó chịu ngay cả khi thay đổi tư thế hoặc duỗi cơ. Trong khi đó, đau cơ do vận động sai thường thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

Vị bác sĩ này cho biết thêm, sỏi thận có thể gây cảm giác đau lưng dưới dữ dội như dao đâm. Nhiễm trùng đường tiểu lan lên thận (viêm bể thận) thường đi kèm sốt và đau âm ỉ vùng lưng. Ngược lại, tình trạng thận ứ nước đôi khi không gây đau nhưng vẫn gây cảm giác khó chịu tại vùng lưng dưới.

Những dấu hiệu đi kèm không thể bỏ qua

Không chỉ đau lưng dưới, các bác sĩ cảnh báo còn nhiều triệu chứng khác có thể cho thấy thận gặp vấn đề. Các triệu chứng này gồm buồn nôn, nôn mửa, sốt, ớn lạnh, tiểu buốt, tiểu ra máu hay sưng phù ở chân, mắt cá chân.

"Nếu cơn đau lưng dưới xuất hiện cùng với những thay đổi khi đi tiểu, sốt, buồn nôn hoặc có máu trong nước tiểu, đừng chần chừ mà hãy đi khám ngay" , bác sĩ Darji khuyến cáo.

Bác sĩ Daniel Kim, chuyên gia tại Medical Offices of Manhattan (Mỹ), cũng nhấn mạnh: "Phát hiện sớm là vô cùng quan trọng vì bệnh thận thường âm thầm tiến triển mà không có triệu chứng rõ rệt. Việc coi thường những dấu hiệu nhỏ có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng".

Đừng chủ quan trước "cơn đau quen thuộc"

Hãy đi khám nếu thấy các dấu hiệu bất thường (Ảnh: Getty).

Thực tế, không phải mọi cơn đau lưng đều liên quan đến thận. Việc ngồi sai tư thế khi làm việc, tập gym không đúng cách hoặc mang vác nặng đều có thể gây đau cơ lưng. Tuy nhiên, sự nguy hiểm nằm ở chỗ: đau thận và đau cơ có cảm giác tương đối giống nhau, khiến nhiều người chủ quan.

"Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, chúng ta dễ bỏ qua những tín hiệu cơ thể gửi đến. Nhưng lưu tâm tới các dấu hiệu sớm có thể đảo ngược tình trạng bệnh và ngăn ngừa tổn thương thận lâu dài", bác sĩ Darji chia sẻ.

Lời khuyên từ các chuyên gia là: hãy luôn để ý sự khác biệt của cơn đau và đi khám nếu thấy bất thường. Dù đôi khi kết quả chỉ là đau cơ đơn giản thì việc loại trừ khả năng bệnh thận vẫn giúp bạn yên tâm hơn và bảo vệ sức khỏe về lâu dài.

Nguồn: Parade