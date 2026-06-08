Điều đáng suy ngẫm là đằng sau câu hỏi "Bố mẹ còn bao nhiêu tiền?" thường không chỉ là chuyện tiền.

Một khảo sát về người cao tuổi tại Trung Quốc từng cho thấy phần lớn cha mẹ không tiết lộ đầy đủ tình hình tài chính của mình cho con cái. Điều này không hẳn vì họ không tin con, mà bởi sau nhiều năm trải nghiệm, họ hiểu rằng tiền bạc luôn là phép thử khó nhất của lòng người.

Không ít bậc cha mẹ từng nghĩ: "Trước sau gì tài sản cũng để lại cho con, nói sớm hay nói muộn có khác gì nhau". Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Có người sau khi tiết lộ toàn bộ tiền tiết kiệm đã liên tục bị con cái hỏi vay, xin hỗ trợ. Có gia đình còn phát sinh mâu thuẫn giữa anh chị em vì những khoản tiền chưa hề được chia.

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Vì thế, nhiều người lớn tuổi lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng hơn.

"Bố mẹ đủ tiền sinh hoạt, đủ tiền khám bệnh, còn lại cũng không đáng là bao"

Đây là câu trả lời được nhiều người xem là khôn ngoan nhất.

Nó vừa giúp con cái yên tâm rằng cha mẹ vẫn ổn định về tài chính, vừa tránh việc công khai những con số cụ thể. Với người cao tuổi, khoản tiết kiệm không đơn thuần là tiền bạc mà còn là cảm giác an toàn.

Khi sức khỏe giảm sút, khả năng lao động không còn như trước, số tiền trong tài khoản chính là chỗ dựa để họ chủ động chữa bệnh, chăm sóc bản thân và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nhiều người già từng chia sẻ rằng điều khiến họ an tâm nhất không phải sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là vẫn có quyền tự quyết đối với đồng tiền của mình.

"Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này, có gặp khó khăn gì không?"

Đây là cách chuyển hướng cuộc trò chuyện khá tinh tế. Thay vì lập tức khai báo toàn bộ tài sản, cha mẹ có thể tìm hiểu lý do thật sự đằng sau câu hỏi. Có thể con cái đang gặp áp lực tài chính, nợ nần hoặc cần sự hỗ trợ trong một giai đoạn khó khăn nào đó. Nếu đúng như vậy, gia đình có thể cùng nhau tìm cách giải quyết.

Ngược lại, nếu câu hỏi xuất phát từ sự tò mò hoặc những toan tính chưa phù hợp, cách phản hồi này cũng giúp người hỏi tự nhìn lại động cơ của mình mà không làm tổn thương tình cảm gia đình.

"Tiền bố mẹ gửi tiết kiệm để dưỡng già, sau này rồi cũng là của các con"

Nhiều người lớn tuổi lựa chọn câu trả lời này vì nó vừa thể hiện sự minh bạch, vừa xác định rõ mục đích của khoản tiền. Số tiền đó trước hết được dùng để bảo đảm cuộc sống tuổi già, chăm sóc sức khỏe và phòng những tình huống bất ngờ. Khi cha mẹ không còn nữa, tài sản vẫn thuộc về con cháu theo quy định pháp luật hoặc theo di nguyện của họ.

Cách nói này giúp giảm bớt những suy đoán, đồng thời nhắc nhở con cái rằng cha mẹ cũng cần được bảo vệ cuộc sống của chính mình trước khi nghĩ đến chuyện phân chia tài sản.

Tiền bạc không phải vấn đề lớn nhất

Điều đáng suy ngẫm là đằng sau câu hỏi "Bố mẹ còn bao nhiêu tiền?" thường không chỉ là chuyện tiền. Đó có thể là nỗi lo của cha mẹ về tuổi già, là áp lực cơm áo của con cái, là khoảng cách giữa quan niệm "nuôi con để nhờ" của thế hệ trước và mong muốn sống độc lập của thế hệ hiện nay.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cha mẹ có quyền giữ kín những thông tin tài chính riêng tư nếu điều đó giúp họ cảm thấy an toàn hơn. Đồng thời, con cái cũng cần hiểu rằng sự hiếu thảo không nên được xây dựng trên cơ sở biết cha mẹ có bao nhiêu tiền.

Tình thân bền vững nhất không đến từ những cuốn sổ tiết kiệm hay những căn nhà đứng tên ai, mà từ sự tôn trọng, trách nhiệm và sự đồng hành giữa các thành viên trong gia đình. Đối với nhiều người cao tuổi, giữ lại một phần riêng tư về tài chính không phải là đề phòng con cái, mà là cách để bảo vệ sự độc lập và lòng tự trọng của chính mình trong những năm tháng cuối đời.